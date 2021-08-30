Adana Demirspor’un İtalyan yıldızı Mario Balotelli’nin Konyaspor maçındaki davranışı, ülkesinde de büyük yankı uyandırdı.

Süper Lig’in yeni ekibi Adana Demirspor; Mario Balotelli ve Younes Belhanda gibi yıldız isimleri kadrosuna katarak büyük yankı uyandırmıştı.

Ancak lige istediği gibi başlangıç yapamayan mavi-lacivertliler, ilk üç maçta galibiyetle tanışamamış ve iki puan toplayabilmişti.

Henüz beklentileri tam anlamıyla karşılayamayan bir diğer isim olan Mario Balotelli ise üçüncü haftada Konyaspor ile oynanan maçta oyundan alınmasının ardından tepki göstermiş ve mücadelenin ardından Aybaba da istifa etmişti.

Yaşanan bu olaylar, İtalyan golcünün ülkesinde de büyük ses getirdi.

“Balotelli teknik direktörü kovdurdu!”

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport; Adana Demirspor, Balotelli ve Samet Aybaba üçgeninde yaşanan bu olayları manşete taşıdı ve gelişmeleri “Balotelli, teknik direktör ile yolların ayrılmasını istedi, Adana Demirspor ile Montella’nın adı geçiyor!” başlığıyla sundu.

Haberde Konyaspor maçının 57. Dakikasında yerini Ezeh’e bırakan yıldız oyuncunun bu karardan hiç memnun olmadığı ve sinirini yedek kulübesindeki takım arkadaşından çıkardığı belirtildi.

Ayrıca Samet Aybaba’nın Kayserispor maçından sonra Balotelli ve Belhanda’dan memnun olmadığını söylediğinden de bahsedildi.

Adana Demirspor’dan Balotelli açıklaması

Adana Demirspor’un Başkanı Murat Sancak ise Samet Aybaba’nın istifasının ardından hiçbir ismin kulüpten büyük olmadığını belirtti:

“Hiç kimse takımın üstünde değildir, Balotelli de değildir.”

“ Ülkesine giderken ‘Bu şekilde tepkilere devam edeceksen, hiç dönme’ denildi.”

Bu gelişmelerin ardından Adana Demirspor’un adı Fiorentina, Milan ve Sevilla gibi takımları çalıştıran Vincenzo Montello ile anılıyor.

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