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José Mourinho nasıl biri? José Mourinho? Dazn, bunu Special One'ın üç kupa kazandığı Inter döneminden bugün Real Madrid'e dönüşüne uzanan yolculuğunu anlatan "Winning" belgeselinde aktarmaya çalıştı. 55 dakikalık yapımda, aralarında Mario Balotelli'nin de bulunduğu birçok eski oyuncusu defalarca söz aldı.

Üç kupanın kazanıldığı dönemde çok genç ve kendine özgü bir karaktere sahip olan eski Inter forveti, Barcelona ile oynanan yarı final öncesinden birlikte izleyip güldükleri basın toplantılarına kadar o günlerden pek çok eğlenceli anı anlattı. Bunlardan biri de izin günlerinde arkadaşlarıyla futbol oynarken çekilen görüntülerinin, onun golüyle 1-0 kazanılan maç öncesinde takıma gösterilmesiydi. Son olarak eski teknik direktörünü anlatmak için "çocuk"tan "dâhi"ye uzanan sözcükler seçti.

BALOTELLI'DEN MOURINHO SÖZLERİ: "Bana bir ağabey gibiydi. Bu yüzden bazen bana karşı çok sertti; çünkü kendime özgü bir karakterim var. İçindeki en iyiyi nasıl ortaya çıkaracağını bilirdi ve bunu her zaman iyi yöntemlerle yapmazdı. Bazen seni iyice kızdırarak, sinirlendirerek yapardı... Sahaya çıkıp içimden, 'Bugün 3 gol atacağım da sesini keseceğim' derdim. Ama zaten amacı buydu (gülüyor)."

CHIEVO MAÇI ÖNCESİNDEKİ VİDEO: "Bir mental koç gibiydi. Sana psikolojik oyunlar oynardı; sonunda bunlar seni onun için oynamaya ve her şeyini vermeye yöneltirdi. Chievo deplasmanında maç öncesi bir araya gelmiştik ve her zamanki gibi taktik konuşuyorduk. Ama video gösterimi başlayınca görüntülerde, bir parkta arkadaşlarımla 3'e 3 bir turnuvada oynayan ben vardım. 'Bunu neden yapıyor?' diye düşündüm. Takımı güldürmek için yaptığını sanmıştım ama mesajı aynı zamanda şuydu: 'Kendini böyle özgür hissederek oynayabiliyorsan maçta da bunu yapmalısın. Futbolu bu şekilde seviyorsan ve yarın oynadığında kazanamazsak bir daha oynamayacaksın.' 1-0 kazandık ve golü ben attım."

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ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNALİ: "Herkes Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyordu ama o anda buna inanmak zordu."

Gelecek maçlar ATA Serie A 14:45 INT

BASIN TOPLANTILARI: "Inter'deyken basın toplantılarını hep birlikte oturup izlerdik. Gülmekten kırılırdık, harikaydı."

ONU ANLATAN 5 SÖZCÜK: Mourinho'yu anlatacak sözcükler mi? Bazen bir "çocuk" gibiydi. Sonra "dâhi" derdim; çünkü her zaman diğerlerinden birkaç adım öndeydi. Ardından "sert", "eğlenceli" ve kesinlikle "kazanan".