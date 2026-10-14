Artık geçici bir uyarı değil, İngiltere sahalarında şiddetle çalan bir tehlike çanı. Premier Lig dünyanın en zengin ligi olarak parlarken, resmi bir rapor İngiliz futbolunun tüm bünyesinin "mali çöküşün eşiğinde" olduğunu ortaya koyuyor; bu kriz, köklü kulüplerin haritadan silinmesi tehdidini taşıyor.

Bağımsız Futbol Düzenleme Kurumu (IFR) tarafından yayımlanan ve İngiliz "Daily Mail" gazetesinin aktardığı ciddi rapora göre, İngiliz futbolu kırmızı bölgeye girdi. Kulüplerin yüzde 94'ü mali zarar ediyor, İngiliz Futbol Ligi (EFL) ve National League kulüplerinin üçte biri ise fiilen ödeme güçlüğü içinde. Bu durum, iş işten geçmeden önce "acil reformlar" yapılmasını zorunlu kılıyor.

Maaş laneti ve intihar yarışı

Rapor, hastalığın özüne parmak basıyor: Rekabet gücünü korumak için girilen çılgın ve yıkıcı bir yarış. Tepeden tabana kadar tüm kulüpler, rakiplerine yetişmek için oyuncularının maaşlarını akıl almaz şekilde yükseltiyor. Rapor bu stratejiyi "birikmiş borçlar ile sahiplerin finansmanına aşırı bağımlılığın tehlikeli bir karışımı; bu da kulüpleri ve taraftarlarını riske atıyor" sözleriyle tanımlıyor.

Premier Lig'i diğer liglerden ayıran uçsuz bucaksız ekonomik uçurumla tablo daha da karanlık hale geliyor. Premier Lig'deki bir kulübün ortalama kazancı, Championship'teki bir kulübün elde ettiğinin sekiz katından fazla. Bu da adil rekabeti neredeyse imkânsız kılıyor.

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Krizi derinleştiren bir diğer unsur ise "şemsiye ödemeleri" sistemi, yani Premier Lig'den küme düşen kulüplerin aldığı mali destek. Bu tazminat, küme düşenlere yıllarca ezici bir mali üstünlük sağlıyor ve diğer kulüpleri onlara yetişmek için her şeyi riske atmaya, intihara varan mali risklere girmeye zorluyor.

Oyuncusu olmasa bile zarar eden kulüpler!

İspanyol "Cadena SER" radyosuna göre raporun en şaşırtıcı yönü, krizin artık yalnızca oyuncu faturalarıyla bağlantılı olmaması. İşletme giderleri o kadar yükseldi ki, İngiliz Futbol Ligi ve National League'deki 17 kulüp, oyuncularına tek kuruş maaş ödemeseler bile ağır zararlar kaydedecek.

2025-2026 sezonuna ait gelir rakamları yapısal bozukluğun boyutunu ortaya koyuyor. İngiliz futbolunun topluca elde ettiği 9 milyar sterlinin üzerindeki gelirin en dikkat çekici yönü şu: Premier Lig tek başına 7,5 milyar sterlin toplarken, Championship 1 milyar sterlinle yetindi.

Aynı dönemde League One ve League Two birlikte yalnızca 460 milyon aldı, National League'in payına ise sadece 70 milyon sterlin düştü.

Zararlar katlanıyor, borçlar patlıyor

Rapor, zararların büyümesine ilişkin ürkütücü rakamlar ortaya koyuyor:

Premier Lig'de kulüp başına ortalama zarar, 2021-2022 sezonundaki 20 milyon sterlinden içinde bulunduğumuz 2025-2026 sezonunda 44 milyon sterline yükseldi.

Championship'te ise yalnızca bir sezon içinde 13 milyondan 22 milyon sterline çıktı.

Gerçek felaket ise alt liglerde:

League One kulüplerinin zararları beş sezonda üç katına çıkarak 2,4 milyondan 7,5 milyon sterline yükseldi.

League Two'da ise dört katına çıkarak 600 bin sterlinden 2,7 milyon sterline ulaştı.

Bu zararlar, oyunu tehdit eden borç dağına da yansıdı. İngiliz kulüplerinin toplam borcu 2020-2021 sezonundaki 2,8 milyar sterlinden geçen sezon 4,1 milyara yükseldi; içinde bulunduğumuz mali yılda 5,1 milyar sterline ulaşacağına dair korkutucu öngörüler var.

İşin çelişkisi ise şu: En zengin olmalarına rağmen bu borcun yüzde 75'ini tek başına Premier Lig kulüpleri taşıyor. Bu da futbol piramidinin zirvesinin bile artık iflas hayaletinden uzak olmadığının kesin bir kanıtı.



