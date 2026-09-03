"Balon patlayacak": Premier Lig eşi görülmemiş bir felaketle karşı karşıya

Premier Lig kulüplerinin geride kalan yaz transfer döneminde kırdığı yeni harcama rekoru, birçok gözlemcinin krediyle yapılan yatırımlar ve daha az varlıklı kulüplerin sırtından patlayabilecek bir balon konusunda endişelenmesine yol açıyor.

Dünyanın en zengin ve en güçlü ligi uçuruma mı gidiyor?

Fransız "Radio Monte Carlo" ağına göre, transfer döneminin geçen salı günü kapanmasından bu yana İngiliz kulüplerinin harcadığı 4 milyar euroluk çılgın rakam hayranlık uyandırıyor, ancak aynı zamanda büyük bir endişeye de yol açıyor.

Aralarında "The Independent"in de bulunduğu birçok büyük medya kuruluşu, işlemler üzerinde mali denetimin olmayışı ve kulüplerdeki likidite eksikliği nedeniyle "yakın gelecekte kötü bir sürpriz" öngörüyor.

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Krediyle transferler

Premier Lig'i temsil eden yirmi kulüpten 16'sı yatırımlarda 100 milyon euro sınırını aştı; ayrıca Enzo Fernandez'in Chelsea'den Manchester City'ye 145 milyon euro karşılığında transfer olmasıyla ligdeki en büyük transfer rekoru da eşitlendi.

Ancak birçok transferin yapısı, "benzeri görülmemiş bir borçluluk" ve kredi şirketleri aracılığıyla birkaç yıla yayılan taksitli ödemelerle en kötü korkuları uyandırıyor; bu kredi şirketleri "bu transfer döneminin büyük kazananları" olarak nitelendirildi.

Kredi, şu anda sürekli baskı altında olan bir sektör. Kulüplerden birinin bir yetkilisi İngiliz gazeteye şöyle diyor: "Ufukta bir kredi krizi beliriyor. Futbol dünyasının endişelenecek şeyleri var." Zira taksitli ödemeler gibi köhne ve dalgalı bir ekonomide mantıksız olan yöntemleri korudu; öyle ki yetkililer durumu, 2007-2008 küresel mali krizine yol açan o felaketle, "subprime" olarak bilinen "yüksek riskli konut kredisi kriziyle" karşılaştırıyor.

"Balon patlayacak"

Peki, kârlı televizyon yayın haklarıyla desteklenen İngiltere ligi dünyanın en zengini olmasına rağmen bu korku neden? Çünkü hareket etmesi gereken mali bağımsızlık, birkaç yıldır özellikle Amerikan olmak üzere yabancı sermayenin girişiyle tehdit altına girdi.

Bu durum "bu spora daha önce hiç görülmemiş uygulamalar getirdi ve bunların birçoğu futbolun geleneksel standartlarıyla çelişiyor" diye ekliyor "The Independent" ve ardından şöyle devam ediyor: "Transferler aracılığıyla paranın sürekli dolaşımı, borçların birikmesine izin verirken düzenlemelere uyum sağlanmasına olanak tanıyor."

Bir başka toplumsal etken de en kötü korkuları uyandırıyor: Batılı ülkelerin tamamında kamu borcu maliyetinin artması, kulüplerin yapmış olduğu kredilerin geri ödenmesi üzerindeki baskıyı artırabilir.

"The Independent" şunu öngörüyor: "Balon patlayacak. Borçlar talep edilecek. Ve genellikle sıralamada daha aşağıda olan kulüpler en çok zarar görenler oluyor."

Gazetenin üst düzey biri olarak takdim ettiği isimsiz bir konuşmacı, felaket habercisi bir öngörüyle sözlerini şöyle bitiriyor: "Bütün bunlar çökecek. Ve bu olduğunda…"

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