Balojun sessizliğini bozdu: Trump’ın davranışı bizi olumsuz etkiledi

Monaco ve ABD Milli Takımı’nın forveti Folarin Balojun, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası finalleri sırasında kendisiyle ilgili tartışmalı olayın ardından sessizliğini bozdu.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), 2026 Dünya Kupası'nın son 32 turunda Bosna-Hersek maçında kırmızı kart görmesi nedeniyle Balogun'a verilen bir maçlık cezasını askıya alarak, oyuncunun çeyrek finalde Belçika ile oynanacak maça çıkabilmesini sağlamıştı.

Bu karar, özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bu cezanın yeniden gözden geçirilmesi için temasa geçtiğini açıklamasının ardından büyük bir tartışma yarattı.

Balojun, "CBS" kanallarına yaptığı açıklamada, kırmızı kartla oyundan atılma olayıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Bu bir faul bile değildi, bu yüzden tamamen şok oldum. Tepkilerimden de bunu görebilirsiniz. Yapabileceğim tek şey kararı kabul etmek ve takımımı desteklemek için orada olmaya çalışmaktı.”

Ayrıca şunları ekledi: “Kasıtsız bir hareket olduğunda, bu asla kırmızı karta yol açmamalıdır. Bu, bizi büyük baskı altına sokan talihsiz bir durumdu.”

Cezasının askıya alınmasından sonraki tepkisi sorulduğunda ise şöyle yanıt verdi: “İlk başta takıma geri döndüğüm için mutluydum, ama konuyu düşünmeye başladığımda bunun çok tartışma yaratacağını anladım.”

Şöyle devam etti: “Takım arkadaşlarım arasında biraz gerginlik hissedebiliyordum, çünkü bu benzeri görülmemiş bir durumdu.”

Son olarak şunları ekledi: “Maça yaklaştıkça olabildiğince konsantre olmaya çalışıyordum, ancak dışarıdaki tüm bu gürültü yüzünden bu oldukça zordu.”

Hatırlanacağı üzere, Balogun, sekizinci final turundaki Belçika maçında hiçbir katkı sağlayamadı; hatta maç bitmeden sahadan ayrıldı. Ev sahibi takım maçı 1-4 kaybetti ve Dünya Kupası’ndan erken elendi.