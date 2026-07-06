Balojun örneğinde olduğu gibi… İngiltere Başbakanı, Kwansa’nın sınır dışı edilmesini iptal etmek için müdahale edecek mi?

İngiltere hükümetinden bir bakan, kısa süre önce görevinden istifa eden İngiltere Başbakanı Sör Keir Starmer’ın, bu Pazartesi sabahı erken saatlerde Meksika karşısında kırmızı kart görerek oyundan atılan İngiltere’nin yıldızı Jarell Quansah’ın cezasının kaldırılması için FIFA’ya “belki de mesajlar gönderebileceğini” belirtti.

Pazartesi sabahının erken saatlerinde İngiltere, Dünya Kupası son 16 turunda ev sahibi Meksika'yı 3-2 mağlup etti; maç heyecan ve tartışmalarla doluydu.

İngiltere milli takımı çeyrek finalde Norveç ile karşılaşacak, ancak Meksika maçının ikinci yarısının başında doğrudan kırmızı kart gören savunma oyuncusu Kwansa bu maçta forma giyemeyecek.

FIFA kuralları, bu Dünya Kupası'nda gösterilen kartların ertelenemeyeceğini öngörüyor; ancak ABD'li forvet Folarin Balogun'un son maçında oyundan atılmasına rağmen oynamasına izin verilmesi üzerine, durumun artık böyle olmadığı anlaşılıyor.

Balojun'un Salı günü sabahı Belçika ile oynanacak maçta forma giyememesi bekleniyordu; ancak birçok basın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın bizzat müdahalesinin ardından FIFA, bir maçlık cezasını bir yıl süreyle askıya aldı.

ABD Başkanı, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile yakın dostluk ilişkisi içinde ve Trump’ın futbol yönetim organıyla doğrudan temasa geçerek, Balogun’un Bosna-Hersek karşısında gördüğü kırmızı kartın yeniden değerlendirilmesini talep ettiği söyleniyor.

Bu karar, şu anda görevini vekaleten yürüten Starmer’ın, İngiliz başbakanının görevinden ayrılmasından önce “son bir hamle” olarak Kwansa’nın cezasını kaldırmak için benzer bir adım atmaya çalışabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı.

“Sky News” kanalına konuk olan Erken Eğitim ve Eşitlik Bakanı Olivia Bailey’e bu soru doğrudan yöneltildiğinde, Bakan şu yanıtı verdi: “Söylemem gereken şey, politikacıların spora müdahale etmemesi gerektiğidir.”

İngiliz “Metro” gazetesinin aktardığına göre, Bakan şöyle devam etti: “Ancak Başbakanı tanıdığım kadarıyla, muhtemelen (Infantino’ya) zaten bir mesaj göndermiştir.”

Starmer, İngiltere milli takımını desteklemek için bütün gece uyanık kalan milyonlarca taraftardan biriydi ve maçın ardından Twitter’da şöyle yazdı: “İzlediğim en muhteşem İngiltere maçlarından biri. Çeyrek finale yükseldik.”

Billy’nin cevabının ne kadar ciddi olduğu tam olarak belli değil, ancak Balugun, Trump ve Infantino’yu çevreleyen tartışmalar göz önüne alındığında, Starmer’ın bu konudan uzak durması muhtemelen en iyisi olacaktır.







