Balojun, 2026 Dünya Kupası’ndaki en tuhaf kararın perde arkasını açıklıyor: “Bunu bir şaka sandım”!

ABD Milli Takımı’nın forveti Folarin Balojun, çeyrek final maçında kırmızı kart görmesine rağmen 2026 Dünya Kupası’na tekrar katılabilmesini sağlayan olağanüstü kararın ardından büyük şaşkınlığını dile getirdi ve başlangıçta bunun sadece bir “şaka” olduğunu sandığını vurguladı.

Balojun olayı, 2026 Dünya Kupası’nda büyük bir tartışma yaratmıştı. ABD’li forvet, 32’li turda Bosna-Hersek maçında kırmızı kart görerek cezalandırılmıştı; ancak ABD Başkanı Donald Trump, daha önce hiç görülmemiş bir şekilde devreye girerek cezasını kaldırmıştı.

Fransız Monaco forveti, New York’ta düzenlenen Fanatics Fest etkinlikleri kapsamında basketbol efsanesi LeBron James ile yaptığı söyleşide, Belçika maçı öncesinde cezasının kaldırıldığı haberine inanamadığını açıkladı.

İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığı açıklamalarda Balogun, "Belçika maçı öncesinde iki gün önce bana tekrar oynayabileceğimi söylediler. Benim için bu durum gerçek dışıydı ve ilk başta benimle şaka yaptıklarını sandım" dedi.

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: “Kırmızı kart gördüğümde büyük bir şok yaşadım. O anı izleyenlerin çoğunun da şok olduğunu düşünüyorum, ancak bu kararı kabullenmekten başka çarem yoktu.”

Amerikalı forvet, o maçın ardından milli takım teknik direktörü Mauricio Pochettino ile yaptığı konuşmayı da paylaştı ve şöyle dedi: “Maçtan sonra bana ‘Hazır ol… Sadece hazır ol’ dedi, ama ben bunun sadece moralimi yükseltmek ve takıma yardımcı olmak için söylendiğini düşündüm.”

Ve şöyle devam etti: “Bundan yaklaşık iki gün sonra, tekrar oynamama izin verildiği haberiyle şaşırdım.”

Balogun’un cezasının kaldırılması kararı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino ile yaptığı ve bu müdahalenin “faul olarak bile değerlendirilmeye değmediğini” belirterek kırmızı kart kararının yeniden gözden geçirilmesini talep ettiği görüşmenin ardından geldiği için geniş çapta tartışmalara yol açtı. Bu görüşme sonucunda ceza kaldırıldı ve Amerikalı forvetin tekrar sahaya çıkmasına izin verildi.