Balojon olayının ardından… Belçika milli takımı Dünya Kupası’nda yeni bir krize yol açtı

Belçika milli takımı, 2026 Dünya Kupası'nda İspanya ile oynayacağı maçtan birkaç saat önce Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) ile yeni bir kriz yaşadı.

İspanya milli takımı, yarın Cuma günü Los Angeles'taki Sofi Stadyumu'nda, 2026 Dünya Kupası çeyrek final turunun ikinci maçında Belçika milli takımıyla karşı karşıya gelecek.

Maçtan birkaç saat önce, İngiliz "Daily Mail" gazetesi, Belçika Futbol Federasyonu'nun kendisine tahsis edilen antrenman sahasının zeminine ilişkin olarak FIFA'ya yeni bir şikayette bulunduğunu doğruladı.

"Kırmızı Şeytanlar"ın antrenmanlarını Los Angeles'taki Loyola Maremont Üniversitesi stadyumunda yapması planlanıyordu, ancak stadyumun zemininin gerekli asgari standartlara uymadığını fark ettiler.

Gazete, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun (FIFA) bu kez Belçika Futbol Federasyonu'nun talebine olumlu yanıt verdiğini ve İspanya maçı öncesinde antrenmanların Carson'daki Los Angeles Galaxy kulübünün stadyumuna taşındığını belirtti.

Bu gelişme, FIFA’nın 32’li turda Bosna-Hersek maçında gördüğü kırmızı kartın ardından Amerikalı forvet Fularin Balugun’a verilen otomatik cezayı askıya almaya karar vermesinin ardından, Belçika Futbol Federasyonu ile FIFA arasında yaşanan krizin üzerinden birkaç gün sonra gerçekleşti.

Balogun, Belçika Futbol Federasyonu ve Avrupa Futbol Federasyonu’nun itirazlarına rağmen Belçika’nın son 16 turu maçında forma giydi, ancak daha sonra takımını 1-4’lük ağır yenilgiden kurtaramadı.