Balogun ve Tillman’ın golleriyle ABD, Dünya Kupası’nda Belçika’ya karşı sekizinci tura yükseldi

ABD, Bosna-Hersek’e karşı hak ettiği bir galibiyetle Dünya Kupası sekizinci finallerine yükseldi. Folarin Balogun ve Malik Tillman’ın golleri, son yarım saatte Balogun’un gördüğü kırmızı kartın ardından bir kişi fazla oynayan Bosna-Hersek karşısında farkı yarattı: 2-0. ABD Milli Takımı, 7 Temmuz (02.00) tarihinde Seattle'da Belçika ile sekizinci final maçında karşılaşacak.

Bosna-Hersek, Santa Clara’daki Levi’s Stadyumu’nda umut verici bir başlangıç yaptı. Bu maçta (eski) PSV oyuncuları Sergiño Dest ve Tillman ilk 11’de yer alırken, Ricardo Pepi ise as forvet Balogun’un arkasında yedek kulübesinde oturdu.

Kerim Alajbegovic, maçın erken dakikalarında bir kafa vuruşuyla ABD'li kaleci Matt Freese'yi zorladı ve bu, Bosna'nın özgüvenini artırdı. ABD, ancak su molasından sonra bu baskıyı biraz olsun üzerinden atabildi.

Özellikle Balogun, zaman zaman Bosna savunması için yakalanamaz bir hal aldı. AS Monaco’nun forveti, ceza sahası içinde akıllı bir aldatma hareketinin ardından kıl payı bir penaltı kazanmaya hak kazandı ve kısa süre sonra golü attı, ancak ofsayt pozisyonundaydı.

İlk yarı bitiminde, daha iyi oynayan Amerikalılar hak ettikleri golü nihayet buldu. Tillman’ın pasının ardından top, talihsiz Tarik Muharemovic’ten sekerek Balogun’un ayaklarına geldi ve Balogun, kaleci Nikola Vasilj’i yakın mesafeden avlayarak skoru 1-0’a getirdi.

Yakalanması zor Balogun, uzatma dakikalarının sonlarında skoru 2-0'a getirmek üzereydi. Dest derin bir pasla gönderildi ve topu kale önüne ustaca indirdi; ancak Balogun, Vasilj'i geçmeyi başaramadı ve top üst direğe çarptı. Böylece ilk yarı 1-0'lık skorla sona erdi.

İkinci yarıya pek de heyecan verici olmayan bir ilk çeyrek saatin ardından, talihsiz Balogun maçın gidişatını değiştirdi. Amerikalı oyuncu, sağ ayağıyla Muharemovic’in topuğuna bastı ve Muharemovic acı içinde çığlık attı. Hakem Raphael Claus, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gösterdi.

Birdenbire en çok topa sahip olan takım Bosna oldu, ancak hücumda etkili olamadı. Hatta, on kişi kalan Amerikalılar, Christian Pulisic sayesinde skoru 2-0'a getirecek gibi göründü, ancak ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı.

Maçın bitimine on dakika kala karar nihayet geldi. Tillman, yaklaşık yirmi metre mesafeden bir serbest vuruşu üstlendi ve topu duvarın üzerinden muhteşem bir şekilde aşırarak, pek de ikna edici olmayan Vasilj’in eldiveninden geçip kısa köşeye gönderdi.

ABD, sayıca az kalmasına rağmen maçın geri kalanında rahatça direndi ve sekizinci finalde Belçika ile karşılaşacak. Mauricio Pochettino, Balogun’dan yararlanamayacak, bu da PSV’nin forveti Pepi’nin ilk on birde yer almasının önünü açıyor.