Balogun davası: Belçika Futbol Federasyonu kararı kabul etmiyor ve temyize gideceğini duyurdu: "Şaşırdık"

Dünya Kupası’nda sürpriz bir gelişme yaşandı: Pazartesi gecesi ile Salı gecesi arasında Seattle Stadyumu’nda oynanacak, ev sahibi ABD ile Belçika arasında gerçekleşecek ve büyük heyecanla beklenen sekizinci final maçı öncesinde. FIFA Disiplin Komisyonu, Bosna ile oynanan son 16 turu maçında Tarik Muharemovic’e yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart görerek oyundan atılan Amerikalı forvet Folarin Balogun’un kırmızı kartını ve bunun sonucunda aldığı bir maçlık cezasını ihtiyati tedbir olarak askıya almaya karar verdi.





Akşam saatlerinde, ABD'li oyuncunun oyundan atılmasıyla ilgili olarak Belçika Futbol Federasyonu'ndan resmi bir açıklama geldi:





“Kraliyet Belçika Futbol Federasyonu (RBFA), FIFA’nın 6 Temmuz Pazartesi günü saat 17:00’de (Seattle saatiyle) oynanacak ABD–Belçika maçında, cezalı durumdaki ABD’li oyuncu Folarin Balogun’un oynamasına izin verme kararından şaşkınlık duymaktadır.

FIFA, kararını FIFA Disiplin Yönetmeliği’nin 27. maddesine dayandırmaktadır.





Bu hüküm, FIFA Disiplin Komitesi’nin daha önce verilen bir disiplin cezasının uygulanmasını askıya alabileceğini belirtmektedir.

Bununla birlikte, aynı FIFA Disiplin Yönetmeliği’nin 66.4. Maddesi, kırmızı kartın (oyundan atılma) otomatik olarak takımın bir sonraki maçında oynamama cezasını gerektirdiğini açıkça belirtmektedir; bu durum, bu FIFA Dünya Kupası sırasında verilen tüm önceki kırmızı kartlar için de geçerli olmuştur.

Ayrıca, yukarıdakilerden bağımsız olarak, bu karar, 10.5. Maddede belirtildiği üzere 2026 FIFA Dünya Kupası Müsabaka Yönetmeliği hükümleriyle doğrudan çelişmektedir:

“Bir oyuncu veya takım yetkilisi, doğrudan veya dolaylı (ikinci sarı kart) bir kırmızı kart sonucu oyundan atılırsa, takımının bir sonraki maçında otomatik olarak cezalandırılır. Ayrıca, ek yaptırımlar da uygulanabilir.”

Bu men cezasının otomatik niteliği, 12 Mayıs 2026 tarihinde katılımcı tüm üye federasyonlara dağıtılan 2026 FIFA Dünya Kupası 16 Nolu Genelgesinde de açıkça teyit edilmiştir.

Aynı kural, her maç öncesinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası Maç Koordinasyon Toplantılarında da tekrarlanmakta ve 2026 FIFA Dünya Kupası atölye sunumlarının tümüne dahil edilmektedir.





Hem bu FIFA Dünya Kupası’nda hem de turnuvanın gelecekteki edisyonlarında, tüm katılımcı takımların meşru haklarını korumak ve sporumuzdaki adil oyun ilkelerini güvence altına almak amacıyla, RBFA tüm olası seçenekleri değerlendiriyor.”