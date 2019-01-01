Ballon d'Or 2019: Ne zaman açıklanacak? Adaylar kimler? Hangi kanalda, saat kaçta?
France Football tarafından her yıl geleneksel olarak dağıtılan ve yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or için geri sayım başladı.
Dünya futbolunun bireysel olarak en prestijli ödüllerinden birisi olan Ballon d'Or'u 2018'de Luka Modric kazanmış ve Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'nin bu alandaki hegemonyasına son vermişti.
Ballon d'Or 2019 ne zaman, hangi kanalda?
The 2019 Ballon d'Or ödül töreni, 2 Aralık Pazartesi günü TSİ 19:00'da başlayacak.
Törenin Türkiye'de bir yayıncısı bulunmuyor.
Paris'teki Chatelet Tiyatro ve Opera Binası'nda gerçekleştirilecek olan tören, France Football'un internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.
Ballon d'Or adayları kimler?
France Football, 21 Ekim tarihinde 30 kişilik bir aday listesi açıklamıştı.
Ödülün bu yılki favorileri ise Lionel Messi, Virgil van Dijk ve Cristiano Ronaldo olarak gösteriliyor.
>> Ballon d'Or 2019: Tüm adaylar
Ballond d'Or 2019'u kimler sunacak?
Ödül töreninin sunucuları bir dönem Galatasaray forması da giyen Didier Drogba ile muhabir ve sunucu Sandy Heribert olacak.
Ballon d'Or'u kazanan tüm futbolcular
|Yıl
|Kazanan
|İkinci
|Üçüncü
|2018
|Luka Modric
|Cristiano Ronaldo
|Antoine Griezmann
|2017
|Cristiano Ronaldo
|Lionel Messi
|Neymar
|2016
|Cristiano Ronaldo
|Lionel Messi
|Antoine Griezmann
|2015
|Lionel Messi
|Cristiano Ronaldo
|Neymar
|2014
|Cristiano Ronaldo
|Lionel Messi
|Manuel Neuer
|2013
|Cristiano Ronaldo
|Lionel Messi
|Franck Ribery
|2012
|Lionel Messi
|Cristiano Ronaldo
|Andres Iniesta
|2011
|Lionel Messi
|Cristiano Ronaldo
|Xavi
|2010
|Lionel Messi
|Andres Iniesta
|Xavi
|2009
|Lionel Messi
|Cristiano Ronaldo
|Xavi
|2008
|Cristiano Ronaldo
|Lionel Messi
|Fernando Torres
|2007
|Kaka
|Cristiano Ronaldo
|Lionel Messi
|2006
|Fabio Cannavaro
|Gianluigi Buffon
|Thierry Henry
|2005
|Ronaldinho
|Frank Lampard
|Steven Gerrard
|2004
|Andriy Shevchenko
|Deco
|Ronaldinho
|2003
|Pavel Nedved
|Thierry Henry
|Paolo Maldini