Ballon d'Or 2019: Ne zaman açıklanacak? Adaylar kimler? Hangi kanalda, saat kaçta?

Ballon d'Or 2019 sahibini buluyor. Törene dair bilmeniz gereken her şey burada.

France Football tarafından her yıl geleneksel olarak dağıtılan ve yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or için geri sayım başladı.

Dünya futbolunun bireysel olarak en prestijli ödüllerinden birisi olan Ballon d'Or'u 2018'de Luka Modric kazanmış ve ile 'nin bu alandaki hegemonyasına son vermişti.

Ballon d'Or 2019 ne zaman, hangi kanalda?

The 2019 Ballon d'Or ödül töreni, 2 Aralık Pazartesi günü TSİ 19:00'da başlayacak.

Törenin 'de bir yayıncısı bulunmuyor.

Paris'teki Chatelet Tiyatro ve Opera Binası'nda gerçekleştirilecek olan tören, France Football'un internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

Ballon d'Or adayları kimler?

France Football, 21 Ekim tarihinde 30 kişilik bir aday listesi açıklamıştı.

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Ödülün bu yılki favorileri ise Lionel Messi, Virgil van Dijk ve Cristiano Ronaldo olarak gösteriliyor.

>> Ballon d'Or 2019: Tüm adaylar

Ballond d'Or 2019'u kimler sunacak?

Ödül töreninin sunucuları bir dönem forması da giyen Didier Drogba ile muhabir ve sunucu Sandy Heribert olacak.

Ballon d'Or'u kazanan tüm futbolcular