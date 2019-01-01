Ballon D'Or

Ballon d'Or 2019: Ne zaman açıklanacak? Adaylar kimler? Hangi kanalda, saat kaçta?

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Getty/Goal
Ballon d'Or 2019 sahibini buluyor. Törene dair bilmeniz gereken her şey burada.

France Football tarafından her yıl geleneksel olarak dağıtılan ve yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or için geri sayım başladı.

Dünya futbolunun bireysel olarak en prestijli ödüllerinden birisi olan Ballon d'Or'u 2018'de Luka Modric kazanmış ve Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'nin bu alandaki hegemonyasına son vermişti.

Ballon d'Or 2019 ne zaman, hangi kanalda?

The 2019 Ballon d'Or ödül töreni, 2 Aralık Pazartesi günü TSİ 19:00'da başlayacak. 

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Törenin Türkiye'de bir yayıncısı bulunmuyor.

Paris'teki Chatelet Tiyatro ve Opera Binası'nda gerçekleştirilecek olan tören, France Football'un internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

Ballon d'Or adayları kimler?

France Football, 21 Ekim tarihinde 30 kişilik bir aday listesi açıklamıştı.

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Ödülün bu yılki favorileri ise Lionel Messi, Virgil van Dijk ve Cristiano Ronaldo olarak gösteriliyor.

>> Ballon d'Or 2019: Tüm adaylar

Ballond d'Or 2019'u kimler sunacak?

Ödül töreninin sunucuları bir dönem Galatasaray forması da giyen Didier Drogba ile muhabir ve sunucu Sandy Heribert olacak.

Ballon d'Or'u kazanan tüm futbolcular

Modric Ballon d'Or

Yıl Kazanan İkinci Üçüncü
2018 Luka Modric Cristiano Ronaldo Antoine Griezmann
2017 Cristiano Ronaldo Lionel Messi Neymar
2016 Cristiano Ronaldo Lionel Messi Antoine Griezmann
2015 Lionel Messi Cristiano Ronaldo Neymar
2014 Cristiano Ronaldo Lionel Messi Manuel Neuer
2013 Cristiano Ronaldo Lionel Messi Franck Ribery
2012 Lionel Messi Cristiano Ronaldo Andres Iniesta
2011 Lionel Messi Cristiano Ronaldo Xavi
2010 Lionel Messi Andres Iniesta Xavi
2009 Lionel Messi Cristiano Ronaldo Xavi
2008 Cristiano Ronaldo Lionel Messi Fernando Torres
2007 Kaka Cristiano Ronaldo Lionel Messi
2006 Fabio Cannavaro Gianluigi Buffon Thierry Henry
2005 Ronaldinho Frank Lampard Steven Gerrard
2004 Andriy Shevchenko Deco Ronaldinho
2003 Pavel Nedved Thierry Henry Paolo Maldini

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