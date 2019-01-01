Ballon d'Or 2019: En iyisi Lionel Messi!
France Football tarafından her yıl geleneksel olarak dağıtılan ve yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülünü Lionel Messi kazandı.
Arjantinli yıldız kariyerinde 6. kez bu ödülü kazandı ve daha önceden 5 kez ödülün sahibi olan Cristiano Ronaldo'yu bu alanda geride bıraktı.
32 yaşındaki futbolcu Ballon d'Or'u daha önceden 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2015 yıllarında kazanmıştı.
Messi, 2019 yılında Barcelona forması altında sadece La Liga şampiyonluğu yaşayabilse de, ligdeki 36 golüyle gol krallığı yaşamış ve bu başarısıyla üst üste üç, toplamda ise altıncı kez Altın Ayakkabı ödülünün sahibi olmuştu.
Dergi tarafından 30 futbolcunun aday gösterildiği ödülün kazananı, birçok ülkeden farklı muhabirlerin jüriliğinde verilen puanlarla belirleniyor.
Oylama sonucunda Messi'yi ikinci sırada Virgil Van Dijk, üçüncü sırada Cristiano Ronaldo ve dördüncü sırada Sadio Mane takip etti.
Yılın en iyi genç oyuncusu
Törende yılın en iyi 21 yaş altındaki oyuncusunun seçildiği Trophee Kopa 2019'un kazananı ise Juventus forması giyen savunma oyuncusu Matthijs De Ligt oldu.
De Ligt'i ikinci sırada Borussia Dortmund'dan Jadon Sancho ve üçüncü sırada Atletico Madrid'den Joao Felix izledi.
Yılın en iyi kalecisi
Bu yıl ilk olarak yılın en iyi kalecisine verilen 2019 Yachine Trophy ödülü ise Liverpool'un Brezilyalı file bekçisi Alisson Becker'in oldu.
Bu oylamada ise Barcelona'dan Marc-Andre Ter Stegen ikinci, Manchester City'den Ederson Moraes ise üçüncü sırada yer aldı.
Yılın en iyi kadın futbolcusu
Yılın en iyi kadın futbolcusuna verilen 2019 Kadınlar Ballon d'Or ödülü ise 32 yaşındaki ABD'li futbolcu Megan Rapinoe'nin oldu.
Rapinoe, bu yıl ABD Milli Takımı ile FIFA Kadınlar Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamış ve gol kralı olduğu turnuvanın en değerli oyuncusu seçilmişti.