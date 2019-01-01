Ballon d'Or 2019: En iyisi Lionel Messi!

Dünya futbolunun en prestijli ödüllerinden Ballon d'Or'un bu yılki sahibi olan Messi, 6. kez kazandığı bu ödülle Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı.

France Football tarafından her yıl geleneksel olarak dağıtılan ve yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülünü kazandı.

Arjantinli yıldız kariyerinde 6. kez bu ödülü kazandı ve daha önceden 5 kez ödülün sahibi olan 'yu bu alanda geride bıraktı.

32 yaşındaki futbolcu Ballon d'Or'u daha önceden 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2015 yıllarında kazanmıştı.

Messi, 2019 yılında forması altında sadece şampiyonluğu yaşayabilse de, ligdeki 36 golüyle gol krallığı yaşamış ve bu başarısıyla üst üste üç, toplamda ise altıncı kez Altın Ayakkabı ödülünün sahibi olmuştu.

Dergi tarafından 30 futbolcunun aday gösterildiği ödülün kazananı, birçok ülkeden farklı muhabirlerin jüriliğinde verilen puanlarla belirleniyor.

Oylama sonucunda Messi'yi ikinci sırada Virgil Van Dijk, üçüncü sırada Cristiano Ronaldo ve dördüncü sırada Sadio Mane takip etti.

Yılın en iyi genç oyuncusu

Törende yılın en iyi 21 yaş altındaki oyuncusunun seçildiği Trophee Kopa 2019'un kazananı ise forması giyen savunma oyuncusu Matthijs De Ligt oldu.

De Ligt'i ikinci sırada 'dan Jadon Sancho ve üçüncü sırada 'den Joao Felix izledi.

Yılın en iyi kalecisi

Bu yıl ilk olarak yılın en iyi kalecisine verilen 2019 Yachine Trophy ödülü ise 'un Brezilyalı file bekçisi Alisson Becker'in oldu.

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Bu oylamada ise Barcelona'dan Marc-Andre Ter Stegen ikinci, 'den Ederson Moraes ise üçüncü sırada yer aldı.

Yılın en iyi kadın futbolcusu

Yılın en iyi kadın futbolcusuna verilen 2019 Kadınlar Ballon d'Or ödülü ise 32 yaşındaki 'li futbolcu Megan Rapinoe'nin oldu.

Rapinoe, bu yıl ABD Milli Takımı ile FIFA Kadınlar Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamış ve gol kralı olduğu turnuvanın en değerli oyuncusu seçilmişti.