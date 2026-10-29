Bayern Münih, Harry Kane için katı sözleşme politikasında istisna yapmaya hazırlanıyor. Pazartesi günü Ballon d'Or'u kazanan 33 yaşındaki golcü, sözleşmesini 2029 ortasına kadar uzatacak.

Fabrizio Romano'ya göre sözleşme uzatma görüşmeleri sonuçlanmak üzere. Kane'in Allianz Arena'daki mevcut sözleşmesi 2027 ortasına kadar sürüyor ancak Bayern, dünyanın en iyi oyuncusuyla çalışmaya devam etmeyi çok istiyor.

Alman gazeteci Raphael Honigstein'a göre Kane, sözleşmesini üç yıl uzatmayı tercih ediyordu. Bu durumda sözleşmesi 36. yaş gününün hemen öncesine kadar sürecekti. Bayern ise bu süreyi fazla uzun buluyor ve iki yıllık uzatmayı tercih ediyor. İki tarafa da ek esneklik sağlayacak bir opsiyon da sözleşmeye eklenebilir.

Honigstein, talkSPORT'un sabah programında imzaların henüz atılmadığını vurguladı. Gazeteci, "Neredeyse tamam. Geriye sadece son ayrıntılar kaldı" dedi.

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Karl-Heinz Rummenigge de Bayern'in Kane için istisna yapacağının sinyalini verdi. Bayern'in denetim kurulu üyesi, Abendzeitung'a yaptığı açıklamada, "Eskiden 30 yaşın üzerindeki oyunculara yalnızca bir yıllık sözleşme verilmeli derdim. Ancak bir oyuncuya güveniyorsanız istisnalar olabilir. Harry'ye de güveniyoruz" dedi.

Rummenigge, Kane'in fiziksel durumuna da dikkat çekti. Golcü oyuncu, üç yılda yalnızca bir kez sakatlandı. Bayern normalde daha temkinli davranıyor: 40 yaşındaki Manuel Neuer'e kısa süre önce bir yıllık sözleşme verilirken Thomas Müller, 2025'te ayrılmak zorunda kaldı ve Vancouver Whitecaps'e gitti.

Kane, Bayern'deki özel konumunu kısmen golcülüğüne borçlu. İlk üç sezonunda 146 gol attı; bu sezon ise 12 maçta şimdiden 10 gole ulaştı.

Kane, kulüp ve millî takım formasıyla attığı 73 golün ardından pazartesi günü Ballon d'Or'u kazanarak performansını taçlandırdı. Kylian Mbappé ve Lamine Yamal'ı geride bırakan Kane, ödülü kazanan altıncı İngiliz oldu. Ayrıca Gerd Müller, Franz Beckenbauer ve Rummenigge'nin ardından Bayern'e 45 yıl sonra yeniden bu prestijli ödülün sahibi olan bir oyuncu kazandırdı.