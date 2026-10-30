Portekizli gazeteci Antonio Tadia'nın 2026 Ballon d'Or oylamasında yaptığı tercihler dikkat çekti; listesinin zirvesine İspanyol Lamine Yamal'ı yerleştiren Tadia, ödülün sahibi Harry Kane'i üst sıralara koymayarak onun önüne bir dizi yıldızı tercih etti; Arjantinli Lionel Messi ise yedinci sırada yer aldı.

Tadia, Barcelonalı genç yıldızı birinci sıraya koydu; onu Fransız Kylian Mbappe, ardından Norveçli Erling Haaland izledi. Gürcü Khvicha Kvaratskhelia dördüncü sırada yer alırken, İspanyol Pau Cubarsi beşinci oldu; Kane ise Messi'nin bir sıra önünde altıncılıkla yetindi.

Sürprizler bununla da sınırlı kalmadı; listede Portekizli Nuno Mendes sekizinci, Arjantinli Lautaro Martinez dokuzuncu ve İspanyol Rodri onuncu sırada yer aldı. Bu oylama, Portekizli gazetecinin sezonun öne çıkan yıldızlarına ilişkin tercihlerini yansıttı.

Nihai sıralamada Portekizlilerin varlığına gelince, Vitinha 59 puanla on dördüncü sırada yer alarak ülkesinin en iyi oyuncusu oldu; onu 15 puanla on dokuzuncu sıradaki Joao Neves izledi, ardından 8 puanla yirmi üçüncü sırada Nuno Mendes ve 5 puanla yirmi yedinci sırada Bruno Fernandes geldi.