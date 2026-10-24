Önümüzdeki pazartesi günü verilecek Ballon d'Or ödülü öncesinde heyecan artıyor. Kazananın açıklanmasına iki gün kala çeşitli bahis şirketleri, öne çıkan adaylara verdikleri oranları dikkat çekici biçimde değiştirdi.

Prestijli bireysel ödül için yarış üç oyuncu arasında geçecek gibi görünüyor: Lamine Yamal, Harry Kane ve Kylian Mbappé. Yamal, Barcelona'nın lig şampiyonluğunu rahat bir şekilde koruduğu geçen sezon LaLiga'da 16 gol ve 11 asistle etkileyici bir performans sergiledi. Ayrıca 19 yaşındaki hücum oyuncusu İspanya Süper Kupası'nı kazandı ve İspanya'nın 2026'da dünya şampiyonu olmasına yardımcı oldu. Bu başarı, geçmişte ödülün sahibini belirleyen oylamada sık sık büyük önem taşıdı.

Yine de Ballon d'Or'u kazanma ihtimali açık ara en yüksek isim Kane. Bayern Münih'in golcüsü, 65 resmî maçta tam 73 gol attığı olağanüstü verimli bir sezon geçirdi. İngiliz oyuncunun cumartesi günü ortalama bahis oranı 1,35 olarak kaydedildi. Bu oran, onu ödülün açık favorisi yapıyor.

Yamal için tablo, birkaç saat öncesine göre çok daha az umut verici. Büyük bahis şirketlerinin çoğu, FC Barcelona yıldızına verdikleri oranı bir anda önemli ölçüde yükseltti. Barcelona'nın harika çocuğunun oranı 3,25'ten 6,00'ya çıktı. Bu da bahis şirketlerinin onun ödülü kazanma şansını artık çok daha düşük gördüğüne işaret ediyor.

Bu değişimin olası nedenlerinden biri, Kane'in kısa süre önce "100 MARCA" ödülü oylamasını kazanması. Ödül, gazeteciler, eski futbolcular ve teknik direktörlerden oluşan uluslararası bir jüri tarafından veriliyor. Oy kullanma hakkına sahip 226 kişi, 100 aday arasından 15 oyuncu seçerek tercihini belirtti. Sıralamada birinciye 30, ikinciye 25, üçüncüye ise 23 puan verildi.

Kane, 3.962 puanla yarışı zirvede bitirdi. 3.937 puan alan Yamal'ı yalnızca 25 puan geride bıraktı. Mbappé 3.440 puanla üçüncü olurken onu Rodri, Khvicha Kvaratskhelia, Lionel Messi, Fabián Ruiz, Michael Olise, Ousmane Dembélé ve Pau Cubarsí izledi.

Yamal pazartesi günü Ballon d'Or'u kazanırsa 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, ödülün tarihteki en genç sahibi olarak tarihe geçecek. Rekor şu anda 1997'de 21 yaşındayken ödüle layık görülen eski Barcelona forveti Ronaldo'ya ait.