Ballon d'Or yarışında beklenmedik gelişme: Güçlü aday için kötü haber

Önümüzdeki pazartesi düzenlenecek Ballon d'Or ödül töreni yaklaşırken heyecan artıyor. Kazananın açıklanmasına iki gün kala çeşitli bahis şirketleri, önde gelen adaylar için belirledikleri oranları dikkat çekici biçimde değiştirdi.

Prestijli bireysel ödül için yarış üç oyuncu arasında geçecek gibi görünüyor: Lamine Yamal, Harry Kane ve Kylian Mbappé. Yamal, geçen sezon LaLiga'da 16 gol ve 11 asistle etkileyici bir performans sergiledi. Barcelona da lig şampiyonluğunu rahat biçimde korudu. Ayrıca 19 yaşındaki hücum oyuncusu İspanya Süper Kupası'nı kazandı ve İspanya'nın 2026 dünya şampiyonluğuna ulaşmasına yardımcı oldu. Bu tür başarılar, geçmişte ödül seçiminde sık sık büyük ağırlık taşıdı.

Yine de Ballon d'Or'u kazanma ihtimali açık ara en yüksek isim Kane. Bayern Münih'in forveti, 65 resmî maçta tam 73 gol attığı olağanüstü verimli bir sezon geçirdi. İngiliz oyuncu, cumartesi günü ortalama 1,35'lik oranla açık ara favori konumunda.

Yamal içinse tablo birkaç saat öncesine göre çok daha az umut verici. Büyük bahis şirketlerinin çoğu, FC Barcelona yıldızına verdikleri oranı birdenbire önemli ölçüde yükseltti. Barcelona'nın genç yıldızının oranı 3,25'ten 6,00'a çıktı. Bu da bahis şirketlerinin onun ödülü kazanma şansını artık çok daha düşük gördüğüne işaret ediyor.

Bu değişimin olası nedenlerinden biri, Kane'in kısa süre önce "100 MARCA" olarak adlandırılan ödülü kazanması. Ödül, gazeteciler, eski futbolcular ve teknik direktörlerden oluşan uluslararası bir jüri tarafından veriliyor. Oy kullanma hakkına sahip toplam 226 kişi, aday gösterilen 100 oyuncu arasından 15'ini seçerek tercihini belirtti. Birinci sıraya koydukları oyuncu 30, ikinci 25, üçüncü ise 23 puan aldı.

Kane, 3.962 puanla yarışı zirvede tamamladı. 3.937 puan alan Yamal ile arasında yalnızca 25 puan vardı. Mbappé 3.440 puanla üçüncü olurken onu Rodri, Khvicha Kvaratskhelia, Lionel Messi, Fabián Ruiz, Michael Olise, Ousmane Dembélé ve Pau Cubarsí izledi.

Yamal pazartesi günü Ballon d'Or'u kazanırsa 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, ödülün bugüne kadarki en genç sahibi olarak tarihe geçecek. Bu rekor şu anda, 1997'de 21 yaşındayken ödülü alan eski Barcelona forveti Ronaldo'ya ait.