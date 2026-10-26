2026 Ballon d'Or için yarışacak son 10 adayın resmen açıklanmasıyla futbol dünyasının gözü London Palladium'a çevrildi. Deneyimli efsanelerle futbolun yükselen yıldızlarını bir araya getiren aday listesi, yakın dönemin sonucu en zor tahmin edilen törenlerinden birine zemin hazırlıyor.

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Final yarışına Messi ve Mbappe öncülük ediyor

Futbolun en prestijli bireysel ödülü için yarış, son 10 adayın açıklanmasıyla son aşamasına geldi. Listenin başında, bir kez daha Erling Haaland ve Fransa kaptanı Kylian Mbappe ile birlikte son adaylar arasında yer alan Lionel Messi bulunuyor. Modern futbolun en seçkin isimlerinden oluşan listede Bayern Münih'ten Harry Kane ve Manchester City orta sahasının kilit ismi Rodri de yer alıyor.

2026 Ballon d'Or'un açıklanan son 10 adayı arasında İspanyol ikili Fabian Ruiz ve Lamine Yamal da bulunuyor. Bu, Avrupa şampiyonasını kazananlar için güçlü bir yıl olduğunu gösteriyor.

Son 10 aday nihai sonucun açıklanmasını beklerken, ilk 30'daki diğer sıralamalar da dünyanın dört bir yanındaki taraftarlara konuşacak çok şey verdi. Real Madrid'in dikkat çeken ismi Jude Bellingham, 11. sırada kalarak son 10'u az farkla kaçırdı; takım arkadaşı Vinicius Jr ise 17. sırada yer aldı. Sıralamadaki diğer dikkat çekici isimler arasında 15. sıradaki Arsenallı Declan Rice ve 22. sıradaki Inter forveti Lautaro Martinez bulunuyor.

Yeni nesil iz bırakıyor

Bu yılki aday listesinin en dikkat çekici yönlerinden biri, kısa sürede futbolun zirvesine yükselen birkaç genç yeteneğin listede yer alması. Barcelona'dan Lamine Yamal ve Bayern Münih'ten Michael Olise, erkeklerde son 10'a girerek uluslararası futbolda kuşak değişiminin sinyalini verdi.

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Messi ve Kane gibi kendini kanıtlamış yıldızlarla aynı listede yer almaları, ödül açısından ilgi çekici bir geçiş dönemine işaret ediyor. Napoli'den Khvicha Kvaratskhelia'nın da listede bulunması, ödülün kulübün bulunduğu yerden veya geleneksel hiyerarşideki konumundan bağımsız olarak bireysel başarıyı ödüllendirmeye devam ettiğini vurguluyor.

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Bu 10 isim, oylama kurulunun nihai kararını beklerken tören tarihi bir gece olmaya aday. Gecede ana ödüllerin yanı sıra Kopa Kupası ve hem erkek hem de kadın profesyonel futbolundaki yeteneklerin çeşitliliğini takdir eden diğer yan ödüller de sahiplerini bulacak.

Kadınlar aday listesinde Barcelona ağırlığı

Ballon d'Or Feminin'in yıldızlarla dolu aday listesinde Liga F devi Barcelona'dan çok sayıda isim var. Kulübün ülke içinde ve Avrupa'da süren başarısının ardından Patri Guijarro, Ewa Pajor, Claudia Pina ve Alexia Putellas son 10'da yer aldı.

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Manchester City'den Khadija Shaw ve Arsenal forveti Alessia Russo da onlara katılarak Women's Super League'in listede güçlü biçimde temsil edilmesini sağladı. Listeyi Lyon'dan Melchie Dumornay ve Kansas City'den Temwa Chawinga tamamlıyor. Bu isimler, kadın futbolunun son 12 aydaki küresel gelişimini gözler önüne seriyor.

Kadınlar sıralamasının devamında ise Manchester City'den Yui Hasegawa 11. sırada kalarak son 10'u az farkla kaçırdı. İngiltere millî futbolcusu Alex Greenwood ise 26. sırada yer aldı.