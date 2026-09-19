"Herkes kendini istediği gibi ifade etme hakkına sahip. Bu benim sorumluluğumda değil" diyen İngiliz, şöyle devam etti: "Kendim hakkında konuşmayı pek sevmiyorum, bırakın sahadaki icraatlarım konuşsun."

Ve bunlar gerçekten de etkileyici. Bayern Münih'in cuma günü Union Berlin karşısında aldığı rahat 7-0'lık galibiyette Kane, Bundesliga'daki 100. ve 101. gollerini attı. 100 gol barajını aşmak için sadece 98 maça ihtiyaç duydu. Bunu daha hızlı başaran daha önce kimse olmadı.

Kane, 26 Ekim'de Londra'da verilecek Ballon d'Or'u kazanmaya en büyük adaylardan biri olarak görülüyor. "Sadece bekleyip ne olacağını göreceğim" dedi ve ekledi: "Ben sadece sahada kendi işimi yapmaya devam edeceğim." Bayern'in sportif işler sorumlusu Max Eberl de bu konuyla ilgili konuştu.

Yamal ve Mbappe son dönemde Ballon d'Or için iddia ortaya koydu

İspanyol dünya şampiyonu Yamal (Barcelona) ve Fransa'nın süperstarı Mbappe (Real Madrid) de son dönemde Ballon d'Or için iddialarını ortaya koymuş ve kamuoyu önünde kendileri adına kampanya yürütmüştü. Kane bir değerlendirme yapmaktan kaçındı, ancak rakiplerine övgüde bulundu. "Yamal inanılmaz bir oyuncu. Birçok kişi gibi o da harika bir sezon geçirdi" diyen 33 yaşındaki oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mbappe, Michael (Olise), Rodri. Çok sayıda aday var."

Yaz aylarında dünya şampiyonu olan Yamal ya da Rodri'nin aksine Kane uluslararası bir şampiyonluk kaçırdı. Bayern ile Şampiyonlar Ligi yarı finalinde daha sonra kupayı kazanan Paris Saint-Germain'e elendi, Dünya Kupası'nda ise İngiltere ile üçüncü oldu.