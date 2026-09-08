Ballon d'Or: Yamal ve Diomande, Kopa Ödülü için Faslı ve Cezayirli yıldızlarla yarışıyor

Artık yalnızca gelecek vadeden bir yetenek değil, dünyanın en büyük ödüllerinde adı anılan bir isim haline geldi. Fas, Cezayir ve Arap futbolu adına yeni bir başarıya imza atan Ayoub Bouaddi ve Ibrahim Maza, Altın Top ödülleri kapsamında verilen ve dünyanın en iyi genç yeteneğine sunulan 2026 "Kopa" Ödülü'ne aday gösterilenler listesinin başında yer aldı.

Dünyanın en iyi yetenekleri arasında eşi görülmemiş bir rekabete sahne olan tarihi bir listede, "France Football" dergisi Altın Top ödülleri kapsamındaki 2026 "Kopa" Ödülü'nün genişletilmiş nihai listesini açıkladı ve liste, Bouaddi'nin öne çıkmasıyla güçlü bir Arap varlığına tanıklık etti.

Altın onlu listesi

Nihai liste, bu sezon Avrupa'nın en büyük liglerinde iz bırakan 10 ismi bir araya getirdi ve şu şekilde oluştu:

Ayoub Bouaddi (Manchester City)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Yan Diomande (Real Madrid)

Kenan Yıldız (Juventus)

Lennart Karl (Bayern Münih)

Elye Junior Kroupi (yükselen Fransız yeteneği)

Lamine Yamal (Barcelona)

Johan Manzambi (İsviçreli yetenek)

Ibrahim Maza (parlayan Cezayirli yetenek)

Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)

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Fas - Cezayir - İspanya mücadelesi

Bu yıl üç farklı ekol arasında rekabet kızışıyor. Bir yandan Bouaddi, Manchester City ile dikkat çeken parlak performansını sürdürerek Fas ve Arap futbolunun umutlarını taşıyor; diğer yandan Ibrahim Maza, kendisini Avrupa'daki en öne çıkan Cezayirli yeteneklerden biri olarak kabul ettiriyor. Geçen yılın ödül sahibi Lamine Yamal ise Barcelona ile geçirdiği bir başka olağanüstü sezonun ardından unvanını korumak için en güçlü aday olmayı sürdürüyor.

Ayrıca Paris Saint-Germain'in yıldızı Warren Zaïre-Emery ile Elye Junior Kroupi'nin varlığı da listeye büyük bir ağırlık katıyor; bu, son yılların en güçlü Kopa Ödülü baskılarından birinde, 7 farklı milliyetten yetenekleri ve kıtanın devlerinden 7 kulübü bir araya getiriyor.

İlk on listesinde iki Arap ismin (Bouaddi ve Maza) yer alması, Arap yeteneklerinin dünya futbolu semasındaki patlamasını doğrulayan tarihi bir başarı sayılıyor.