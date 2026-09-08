Dünya genelinde futbolseverlerin beğenisini toplayan ve tüm beklentileri altüst eden bir davranışla, İspanyol yıldız Lamine Yamal, Ballon d'Or töreni öncesinde büyük bir sürprize imza attı; Barcelona'daki takım arkadaşı Pau Cubarsi'ye 2026 yılının en iyi genç yeteneğine verilen Kopa Ödülü'nü kazanması için tam desteğini açıkladı.

Sosyal medyayı ateşleyen hikaye

Ödülü üst üste ikinci kez kazanmanın en büyük favorisi olan Yamal, resmi Instagram hesabı üzerinden bir hikaye paylaşarak, aynı ödül için kendisine rakip olan takım arkadaşı Cubarsi'ye doğrudan bir mesaj gönderdi. Ödül, France Football dergisi tarafından veriliyor.

Yamal mesajında, "Onu hak eden tek kişi sensin" ifadesini kullanarak Cubarsi'nin bu yıl ödülü kazanmaya en layık isim olduğuna açıkça işaret etti ve böylece kişisel şansını Blaugrana soyunma odasındaki takım arkadaşı ve dostu lehine bir kenara bıraktı.

https://www.instagram.com/lamineyamal/?hl=ar

Barcelona ruhu kendini gösteriyor

Bu davranış yalnızca geçici bir destekten ibaret değildi; aksine, Hansi Flick yönetiminde takım içinde şu anda hâkim olan Barcelona ruhunun gerçek bir yansımasıydı. Bu ruh, sahada ve saha dışında grubun çıkarını ve dostluğu bireysel rekabete tercih etmeyi öngörüyor.

Bu destek, Kopa Ödülü'nün başında Faslı Ayoub Bouaddi ve Cezayirli İbrahim Maza'nın bulunduğu 10 dünya yeteneğinin yer aldığı çetin bir rekabete sahne olduğu bir dönemde geldi. Ancak Yamal tavrını erkenden belirledi ve oyunun genç Barcelona savunmacısına gittiğini açıkladı.

Yamal'ın bu davranışı sosyal medyada geniş yankı buldu; birçok kişi bunu, genç yıldızın yaşının küçük olmasına rağmen sahip olduğu büyük olgunluğun bir kanıtı ve Barcelona'nın yalnızca bir yetenekten fazlasına, yani bir aileye sahip olduğunun güçlü bir mesajı olarak değerlendirdi.

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