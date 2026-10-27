Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal, 2026 Ballon d’Or sıralamasında Harry Kane ve Kylian Mbappe’nin ardından üçüncü olarak ödülü kazanan en genç oyuncu olma fırsatını kıl payı kaçırdı. Kopa Kupası’nı rekor kırarak üçüncü kez kazanmasına rağmen, genç yıldızın büyük ödül umutlarını dikkat çekici bir taktiksel oy kullanma örneği zayıflattı.

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İspanyol futbolculara verilen oyların bölünmesi Yamal'a pahalıya patladı

Kane, pazartesi akşamı futbolun en büyük bireysel ödülü için Mbappe'yi geride bıraktı ve 2026 Ballon d'Or'u kazandı. Üçüncülükle yetinmek zorunda kalan Yamal, ödülün tarihteki en genç sahibi olma hayalini gerçekleştiremedi.

Ana kategoride yaşadığı hayal kırıklığına rağmen İspanyol millî futbolcu törenden eli boş ayrılmadı. Yamal, tarihi bir başarıya imza atarak üçüncü Kopa Kupası'nı kazandı ve futbolun en seçkin genç yeteneği olduğunu iyice kanıtladı.

Ancak Altın Top oylamasındaki dengeler, genç futbolcu açısından karmaşık bir tablo ortaya koydu. Törenin ardından, millî takımdaki başarının en büyük bireysel ödülü kazanma hedefinde nasıl aleyhine işlediği anlaşıldı.

Garcia oyların nasıl bölündüğünü anlattı

L'Equipe'e konuşan France Football genel yayın yönetmeni Vincent Garcia, oylama sürecine ışık tuttu. Garcia, İspanya'nın Dünya Kupası zaferinin ardından Yamal'ın millî takımdan arkadaşı Rodri'nin, genç futbolcunun ödül yarışındaki şansını istemeden azalttığını öne sürdü.

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Garcia, “Dünya Kupası'nı kazanan İspanya takımından Rodri ile Lamine Yamal arasında oyların bölündüğünü düşünüyorum” dedi. “Bu oylamada Rodri'nin Lamine'den oy aldığını düşünüyorum.”

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Garcia, millî takımın kolektif olarak sergilediği üstün performansın seçmenlerin tek bir yıldızı öne çıkarmasını zorlaştırdığını belirtti. “İspanyol futbolculara verilen oylar bir ölçüde bölündü ve her şeyden önce İspanya takım olarak öne çıktı. Bu yüzden tek bir oyuncunun performansını diğerlerinin açıkça üzerinde görmek zordu” diye ekledi.

Zirvede kıl payı fark

İspanyol futbolculara verilen oylar büyük ölçüde bölünürken zirve yarışı da son derece çekişmeli geçti. Garcia, Kane ile Mbappe arasındaki farkın dikkat çekici derecede küçük olduğunu açıkladı ve önceki tarihi oylamalardakinden bile daha dar bir fark oluştuğunu belirtti.

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Garcia, “Kane ile Mbappe arasındaki mücadele inanılmaz derecede yakındı” dedi. “Aradaki fark, 2024'te Rodri ile Vinícius arasındaki 41 puanlık farktan bile küçüktü; o fark da zaten oldukça dardı.”

Oyların dağılımı, İngiliz forvet sonunda ödülü kazanmadan önce yarışın seyrinin değiştiğini gösterdi. Garcia, “Mbappe uzun süre yarışı önde götürdü ama sonunda Kane zirveye çıktı” dedi. “Mbappé olağanüstü bir sezon geçirdi. Harry Kane ile Kylian Mbappe arasındaki bu yılki birincilik yarışı inanılmaz derecede yakındı.”

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Gelecekte Ballon d'Or'u kazanmayı hedefliyor

Ballon d'Or'da ilk üçe giren Yamal, artık gözünü gelecek yıllarda büyük ödülü kazanmaya çevirecek. Genç futbolcunun, bireysel performansının takım başarısının gölgesinde kalmamasını ve 2026'daki şansını azaltan oy bölünmesini aşmasını sağlayacak üst düzey performansını sürdürmesi gerekiyor.

Rekor niteliğindeki üçüncü Kopa Kupası'nı kazanan Barcelona forvetinin Altın Top'a giden yolu açık. Önündeki ilk hedef, bir sonraki oylama dönemi başladığında göz ardı edilemeyecek durumda olmak için ülke içindeki müsabakalarda yakaladığı ivmeyi sürdürmek.