"Harry Kane ve Bayern Münih adına çok sevindim. Geçirdiği sezon dünya çapındaydı. Harry, saha içinde ve dışında örnek bir isim. Her genç oyuncu onu örnek alabilir" diyen Salihamidzic, Sky/RTL röportajında konuştu.

Kane'in "yalnızca soğukkanlı bir golcü olmadığını" söyleyen Salihamidzic, "Kendini takımın hizmetine adıyor, öldürücü pası atabiliyor, savunmaya da yardım ediyor" dedi. Bu durum, Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un da kısa süre önce Kane'in daha geride üstlendiği rolde yaptıklarının ne kadar anlamlı olduğuna ilişkin gizemli bir açıklama yapmasına yol açmıştı.

Ancak bu "quarterback" konumu Kane'in gol ortalamasını hiç düşürmedi. İngiliz oyuncu, 65 maçta 73 gol attığı olağanüstü 2025/26 yılında lider ve örnek bir figür olmayı da sürdürdü. Böylece pazartesi akşamı dünya futbolunun en çok arzulanan bireysel ödülünü hak ederek kazandı.

Kane, oy hakkı bulunan 100 spor gazetecisinin oylamasında Kylian Mbappe'yi az farkla geride bıraktı. France Football Genel Yayın Yönetmeni Vincent Garcia'nın verdiği bilgiye göre Mbappe, sonuç belli olmadan birkaç hafta önce sıralamanın başındaydı. Lamine Yamal üçüncü oldu. Kane böylece 1981'de Karl-Heinz Rummenigge'den bu yana Almanya'nın rekor şampiyonu Bayern Münih'ten Ballon d'Or kazanan ilk oyuncu oldu.

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Salihamidzic, "Bayern Münih'i seven herkes, böyle bir oyuncunun bu kulüpte oynamasından heyecan duyuyor. Onu izlemek bir ayrıcalık. Umarım Bayern Münih'te daha uzun yıllar kalır" diyerek Kane'e övgüler yağdırdı.

Salihamidzic, Kane'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasını istiyor

İkilinin Bayern Münih'teki yolları az farkla kesişmedi. 33 yaşındaki yıldız forvet, Münih'e ancak 2023 yazında katıldı. Bundan birkaç ay önce "Brazzo", 2022/23 sezonunun son maçının oynandığı gün sportif direktörlük görevinden alınmıştı. Ancak yine görevden alınan CEO Oliver Kahn'ın aksine takımla birlikte Köln'e gitmiş ve orada son anda gelen Almanya şampiyonluğunu bir kez daha kutlayabilmişti.

Salihamidzic, eski kulübüyle, özellikle de onursal başkan Uli Hoeneß ile arasındaki tüm meselelerin artık çözüldüğünü, mayıs ayında Sport1 kanalındaki Doppelpass programına konuk olduğunda açıklamıştı. Salihamidzic, "Başlarda zorlandım çünkü gerçekten bütün kalbimle bu işin içindeydim. Bu yüzden belki de olanları atlatmam biraz daha uzun sürdü" demişti. Hoeneß ile "Schafkopf" oynarken konuşup aralarındaki meseleyi çözdüklerini de anlatmıştı. Bosnalı isim o gün, "İki saat sonra benden özür de diledi. Bu yüzden benim için konu kapandı. Bu kulüpte oynama ve çalışma fırsatı bulduğum için mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.

Bayern Münih'e bakışı ve eski kulübü için yalnızca en iyisini istemesi bugüne kadar değişmedi. Bu nedenle "Brazzo", Kane'e Bayern Münih'te henüz yerine getiremediği son bir görev de verdi: Yıldız forvet "Şampiyonlar Ligi kupasını yeniden Münih'e getirmeli."

Salihamidzic ve Bayern için iyi haber şu: Kane de pazartesi akşamı Londra'daki galanın ardından Bayern ile Şampiyonlar Ligi'ni, İngiltere Milli Takımı ile de bir şampiyonluk kazanmayı kalan büyük hedefleri olarak nitelendirmiş ve bunları en büyük önceliği hâline getirmişti.

Peki ya Salihamidzic? O da profesyonel futbola döneceğini mayıs ayında duyurmuştu. 49 yaşındaki Salihamidzic, yeni bir görev için "hazır" olduğunu söylemişti. Ancak tam olarak nasıl bir görev düşündüğünü açıklamamıştı. Salihamidzic'in bugün itibarıyla yeni bir kulüpte resmî bir görevi bulunmuyor.