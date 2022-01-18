Ballon d’Or’u Messi’ye kaptıran Lewandowski’den eleştiri: “Bireysel ödülleri oyuncular ve antrenörler vermeli”

Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski, FIFA En İyi ödülü oylamasında Lionel Messi tarafından küçümsenmesine tepki olarak "Bana kızabileceği iyanlış bir şey yapmadım" dedi.

Lewandowski, Paris Saint-Germain'in yıldızı Messi ve Liverpool'lu Mohamed Salah'ın önünde pazartesi gecesi üst üste ikinci yıl Yılın En İyi Erkek Oyuncusu ödülünü aldı.

Polonyalı milli futbolcu, Messi'den oy alamamasına rağmen bu zafere ulaştı.

Lewandowski, övgü dolu sözlerden sonra Messi'nin kendisini son üçe bırakmamasına şaşırdığını itiraf etti ve Arjantinli'nin kararının herhangi bir kişisel sorundan kaynaklanmamasını umduğunu söyledi.

Lewandowski ne söyledi?

Messi'nin Ballon d'Or törenindeki yorumları ile En İyi ödül için yaptığı oylamalar arasındaki karşıtlığı ele alması istendiğinde, Lewandowski basın toplantısında şunları söyledi:

"Bunlar, çok güzel sözlerdi. Şimdi seçimine gelince: soru şu olmalı: Bana kızması için yanlış bir şey yapmadım - sportif şeyler dışında.

"Özel olarak, umarım her şey yolundadır. Bu onun seçimiydi, buna saygı duymak zorundayım. Olumsuz bir şey söylememe ya da kızmama gerek yok."

Lewandowski'nin oyları

Lewandowski'nin ilk üçünün zirvesinde Jorginho yer alırken onu Messi takip etti.

Bayern'in forveti, Manchester United'dan Cristiano Ronaldo'yu ise oy pusulasında üçüncü sıraya koydu.

Lewandowski, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Jorginho'nun bu ödülü daha fazla hak ettiğini düşünüyor.

Lewandowski, seçimlerine "Her zaman hücum eden oyunculara bakarım ama Jorginho'nun kazandığı çok şey ifade ediyor. Her zaman tarafsız kalmalısınız.

"Altı numara olmasına rağmen önemli goller de attı. Chelsea ve İtalya ile geçen yıl onun için çılgın bir yıldı.

"Messi ve Ronaldo hakkında konuşmaya gerek yok. Ronaldo nerede oynarsa oynasın, her zaman en iyi kalitesini gösteriyor. Onu üçüncü seçmemin nedeni bu."

Lewandowski, sonuca sadece oyuncuların ve teknik direktörlerin oylarıyla karar verildiği için FIFA En İyi ödülünün Ballon d'Or'dan daha fazla ağırlığa sahip olduğunu öne sürdü.

Ballon d'Or'u kimin kazanacağı konusunda son sözü gazeteciler söylüyor ve geçen sezon tüm turnuvalarda 40 maçta 48 gol atan bir adam, özgeçmişine bir tane eklemeyi başaramazsa bu yüzden çok hayal kırıklığına uğramayacak.

İki ödül arasındaki fark sorulduğunda Lewandowski,

"Her ödülün farklı kuralları var. Benim için her zaman en önemli şey oyuncuların ve teknik direktörülerin oy kullanmasıdır.

"En üst seviyede oynamanın ne demek olduğunu biliyorlar. Benim için bu, oyuncuların ve teknik direktörlerin olmadığı oylamalardan daha değerli.

"Takıma verilen ödüller en büyüğüdür. Ben çoğunlukla bu ödüllere odaklanıyorum."

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