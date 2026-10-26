Barcelona'nın İspanyol yıldızı Lamine Yamal, pazartesi akşamı İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Ballon d'Or töreninde 2026 yılının en iyi 21 yaş altı genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy'yi kazanarak bireysel ödülleri toplamayı sürdürdü; böylece olağanüstü kariyerine yeni bir başarı daha ekledi ve dünya futbolunun en parlak yükselen yetenekleri arasındaki yerini pekiştirdi.

19 yaşındaki Yamal, Avrupa futbolunun en dikkat çekici genç yeteneklerinden oluşan bir grubu geride bırakarak ödülü üst üste üçüncü kez elinde tutmayı başardı; bu başarı, Barcelona ve İspanya Milli Takımı'yla birlikte süregelen gelişimini ve büyük etkisini yansıtıyor.

Ödülünü teslim aldıktan sonra Barcelona'nın yıldızı bu başarıdan duyduğu mutluluğu dile getirerek şunları söyledi: "Bugün burada olmak ve bu ödülü almak benim için büyük bir onur. Bu üçüncü yıl ve bu ödülleri kazanmayı sürdürdüğüm için son derece mutluyum."

Yamal'ın konuşması kişisel başarısını kutlamakla sınırlı kalmadı; Barcelona'daki takım arkadaşı Pau Cubarsi'ye övgüler yağdırmayı da ihmal etmedi, onun törende bulunmasını dilediğini ifade etti ve ödülü kazanmayı hak ettiğini vurguladı.

Yamal şöyle konuştu: "İlk söylemek istediğim şey, takım arkadaşım Pau Cubarsi'nin bu gece bizimle birlikte olmasını dilediğim; çünkü bence bu ödül onun hakkıydı, gerçekten hak ediyordu. Uzun süredir muhteşem performanslar sergiliyor ve bu ödülü onun kazanmasını gerçekten çok isterdim."

Konuşmasının sonunda Yamal, Barcelona ve İspanya Milli Takımı'na, ayrıca kariyerinin bu aşamasına ulaşmasına yardımcı olan tüm kişilere teşekkür ederek, hedeflerinin şimdiye kadar elde ettiği başarılarla sınırlı olmadığını vurguladı.

Şunları söyledi: "Kulübüme, milli takımıma ve buraya gelmeme yardımcı olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Şimdi daha fazla takım kupası ve bunun gibi bireysel ödüller kazanmaya çalışmak için çalışmaya ve çabalamaya devam etmem gerekiyor."

Yamal'ın Kopa Trophy'yi kazanması, Barcelona ve İspanya Milli Takımı'yla geçirdiği üstün bir sezonun ardından geldi; teknik seviyesi ve büyük maçlardaki etkisi sayesinde her iki takımın elde ettiği başarılarda önemli bir rol oynadı.

Uluslararası düzeyde Yamal, İspanya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nı kazanma yolculuğuna katkıda bulundu; İspanya Milli Takımı final maçında Arjantin karşısında 1-0 üstünlük sağlayarak uluslararası katılımlarının siciline yeni bir dünya başarısı daha ekledi.

Kulüpler düzeyinde ise Barcelona'nın yıldızı, 2025-2026 sezonunda takımın La Liga ve İspanya Süper Kupası şampiyonluklarını kazanmasına katkı sağladı; böylece Katalan ekibiyle birlikte etkili varlığını sürdürdü ve kulübün geleceğe yönelik projesinin en dikkat çekici unsurlarından biri olarak yerini pekiştirdi.

Bu şampiyonlukla Yamal, bireysel siciline yeni bir ödül daha eklerken, kişisel parlaklığı ile daha fazla takım kupası kazanmayı bir araya getirme çabasını sürdürüyor; Barcelona ve İspanya Milli Takımı'yla başarılı kariyerini sürdürmeye yönelik büyük beklentiler de bu süreçte öne çıkıyor.











