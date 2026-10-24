Ballon d'Or sızıntıları: De la Fuente, antrenörler yarışında Enrique'yi geride bıraktı

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, "La Roja" ile elde ettiği başarıların adını ödül yarışının zirvesine taşımasının ardından, 2026 yılının Dünyanın En İyi Teknik Direktörü Altın Top Ödülü'nü kazanmaya en yakın aday haline geldi.

De la Fuente, ödül için 4 önemli teknik direktörle yarışıyor: Paris Saint-Germain'in çalıştırıcısı Luis Enrique, Arsenal'in çalıştırıcısı Mikel Arteta, Aston Villa'nın çalıştırıcısı Unai Emery ve Bayern Münih'in çalıştırıcısı Vincent Kompany.

İspanyol gazetesi "Mundo Deportivo"nun aktardığına göre, İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörü, yarının ertesi günü, yani pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenmesi planlanan ödül töreni öncesinde Luis Enrique ve diğer adayların önünde yer alıyor.

Dünya Kupası sihirli kelime

Dünya Kupası'nı kazanması, De la Fuente'nin şansını artıran en belirgin etken olarak öne çıkıyor; İspanya Milli Takımı'nı 19 Temmuz günü oynanan final maçında Arjantin'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa taşımıştı.

Gelecek maçlar CZE UEFA Nations League A 14:45 ESP

İspanya Milli Takımı turnuva boyunca dikkat çeken bir yol kat etti; mücadeleyi mağlubiyetsiz tamamladı ve kalesinde yalnızca bir gol gördü. Böylece savunmadaki sağlamlığı büyük maçları sonuçlandırmadaki etkinlikle birleştirme becerisini kanıtladı.

Bu başarılar, rekabetçi ve istikrarlı bir takım inşa etmeyi başaran, turnuva yolculuğu boyunca seviyesini koruyarak dünya şampiyonluğu kürsüsüne ulaşan De la Fuente'ye ödül yarışında üstünlük sağlıyor.

Londra törenine dikkat çeken İspanyol katılımı

De la Fuente'nin Londra'daki törene İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzán ile birlikte, federasyon yöneticilerinden oluşan geniş bir heyetin eşliğinde katılması bekleniyor. Ödül adayları arasında dikkat çekici bir İspanyol katılımına sahne olması öngörülen bir gecede.

İspanyol teknik direktörün konumunu, ülkesinin milli takımının Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" dünya sıralamasının zirvesinde yer alması ve 43 resmi maçlık mağlubiyetsiz bir seriye sahip olması güçlendiriyor.