



2026 Ballon d'Or ödülünün nihai sıralaması, İngiliz Harry Kane'in ödülü kazanmasına rağmen birçok önde gelen futbol yıldızının yer aldığı sıralamada yaşanan sürprizlerin ardından geniş tartışmalara yol açtı. Söz konusu yarış, son yılların en çekişmeli yarışlarından biri olarak nitelendirildi.

İspanyol "AS" gazetesi, beklenen sıralamaya ulaşamayan isimlere dikkat çekti. Bunların başında, 11. sırayla yetinen Real Madrid yıldızı İngiliz Jude Bellingham geldi. Ayrıca Paris Saint-Germain oyuncusu Portekizli Vitinha ile Barcelona defans oyuncusu İspanyol Pau Cubarsi sırasıyla 14. ve 12. sıralarda yer aldı.

Bellingham ilk on listesinin dışında

Bellingham'ın en iyi 10 oyuncu listesinin dışında kalması, oylamanın en dikkat çekici sürprizlerinden biriydi. Real Madrid ile sergilediği performanslara ve Dünya Kupası'nda 7 gol atarak gösterdiği başarıya rağmen 11. sırada yer aldı.

Gazete, turnuva boyunca sergilediği performans göz önüne alındığında Kraliyet takımının yıldızının daha iyi bir sırayı hak ettiğini değerlendirdi ve sonucun, sıralamanın açıklanmasından önce onu çevreleyen beklentileri yansıtmadığını belirtti.

Vitinha 14. sıraya geriledi

Paris Saint-Germain oyuncusu Portekizli Vitinha ise Fransız kulübünün başarılarındaki, özellikle de üst üste ikinci kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundaki öne çıkan rolüne rağmen 14. sırada yer aldı.

Vitinha, önceki sürümde 8 gol atıp 5 asist yaptıktan sonra üçüncü sırada yer almıştı. Geçen sezonu ise 7 gol ve 10 asistle tamamladı; bu rakamlar önceki hasılatına yakın.

Gazete, Portekiz Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki performansının oy verenlerin değerlendirmesini etkilemiş olabileceğine ve böylece oyuncunun, teknik direktör Luis Enrique'nin takımında temel oyunculardan biri olmaya devam etmesine rağmen üst sıralardan uzaklaştığına işaret etti.

Cubarsi

Sürprizler, Barcelona defans oyuncusu İspanyol Pau Cubarsi'yi de kapsadı. Cubarsi, Katalan takımı ve İspanya Milli Takımı ile sergilediği sezona rağmen 12. sırada yer alarak ilk on listesinin dışında kaldı.

Sıralaması, sosyal medya platformlarında taraftarlar arasında tartışmalara yol açtı; taraftarlar, genç defans oyuncusunun 2025-2026 sezonu boyunca sergilediği performansın, özellikle Barcelona ve ülkesinin milli takımının kadrolarındaki rolü göz önüne alındığında daha fazla takdiri hak ettiğini değerlendirdi.

Fabián onuncu, Kvara ise ilk beşin dışında

İspanyol Fabián Ruiz'in onuncu sırada yer alması da başarılarının ne kadar takdir edildiğine dair soru işaretleri doğurdu. Fabián, Paris Saint-Germain'in şampiyonluklarına katkı sağlamış ve sezon boyunca kulüp ile milli takım adına büyük kupaları bir arada toplayan oyunculardan biri olmuştu.

Yedinci sırada yer alan Fransız Ousmane Dembélé ile altıncı sırada yer alan Gürcü Khvicha Kvaratskhelia'nın sıralaması da tartışmalardan uzak değildi; zira gazete, sonuncusunun performansı ve Paris Saint-Germain'in Avrupa serüvenindeki rolü göz önüne alındığında daha iyi bir sırayı hak ettiğini değerlendirdi.

Raporda ayrıca, Paris Saint-Germain'in adaylar listesindeki güçlü varlığına rağmen oyuncularının nihai sıralamada beklenen takdiri görmediği belirtildi ve kulübün, isimler arasında sayılan Ferran Torres de hesaba katıldığında, otuz aday arasında en çok temsil edilen takım olduğuna işaret edildi.

Olise dokuzuncu, Raphinha'nın elenmesi soru işaretleri doğuruyor

Sürprizler, Bayern Münih ile güçlü bir sezon geçirmesine rağmen Norveçli Erling Haaland'ın (sekizinci) gerisinde kalarak dokuzuncu sırada yer alan Fransız Michael Olise'ye kadar uzandı.

Ayrıca Sadio Mané ve Kenonis gibi isimlerin listede yer alması, buna karşılık Raphinha, Pedri, Warren Zaïre-Emery, Mikel Oyarzabal ve Unai Simón gibi önde gelen oyuncuların yokluğu, oylama kriterleri hakkında soru işaretleri doğurdu.

Barcelona yıldızı Brezilyalı Raphinha'nın elenmesi, sergilediği olağanüstü sezon ışığında raporun üzerinde durduğu en dikkat çekici noktalardan biriydi; takipçiler bunu, performansı ile adayların nihai sıralaması arasındaki bir uçurum olarak değerlendirdi



