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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2024AFP
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Ballon d'Or: Resmi sitedeki büyük hata kazananın kimliği hakkında tartışma başlattı

H. Kane
K. Mbappe
L. Yamal
Real Madrid
Barcelona
Bayern Münih
İspanya
İngiltere
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İspanya
Almanya

Ödül bu üçlünün dışına çıkmayacak

2026 Ballon d'Or ödülünün kazananının açıklanmasından önceki saatler büyük bir hataya sahne oldu; ödülün resmî internet sitesi, yanlışlıkla üç farklı adayın kazandığını duyuran makaleler yayımlamış gibi görünüyordu. Söz konusu adaylar İngiliz Harry Kane (Bayern Münih), İspanyol Lamine Yamal (Barcelona) ve Fransız Kylian Mbappé (Real Madrid) idi.

Ballon d'Or'un resmî internet sitesi üç ayrı makale yayımladı ve her birinde üç adaydan birinin ödülü kazandığını duyurdu.

Mbappé'ye ilişkin makalenin başlığı şöyleydi: "Kylian Mbappé, en üst düzeyde gösterdiği istikrarı sayesinde 2026 Ballon d'Or ödülünü kazandı."

İspanyol Lamine Yamal ve İngiliz Harry Kane da kendilerine özel birer makaleye konu oldu. Bu durum, ödül organizatörlerinin üç makaleyi de önceden hazırladığına, kazananın kimliğine göre doğru makaleyi uygun zamanda yayımlamaya hazırlandığına işaret ediyor.

Ancak üç makale de yanlışlıkla yayımlanmış gibi görünüyor ve bu durum, 2026 Ballon d'Or kazananının resmen açıklanmasından önce tartışma yarattı.

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