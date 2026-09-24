Bu yılki Ballon d'Or yarışı, beklenen kazananın kimliğini çevreleyen büyük belirsizlik ortamında, adeta seçim kampanyalarına benzer bir hal aldı. Kazananın, 26 Ekim'de İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yapacağı törende açıklanması planlanıyor.

Önümüzdeki pazartesi günü kapanması planlanan oylama sürecinin sonuna yaklaşılırken, dünyanın en iyi oyuncusunu seçmekle görevli gazeteciler karşısında şanslarını artırmaya çalışan aday yıldızların medyadaki görünürlüğü de arttı.

Oylama sürecine, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği "FIFA"nın sıralamasındaki ilk 100 milli takımın ait olduğu ülkelerin her birinden birer gazeteci olmak üzere toplam 100 gazeteci katılıyor. Son haftalarda medya yarışı hakkındaki konuşmalar ise tablonun temel bir parçası haline geldi.

Medya kampanyaları ve kendi yöntemini seçen her oyuncu

Adayların Ballon d'Or yarışını ele alış biçimleri farklılık gösteriyor. Kylian Mbappé yoğun bir medya görünürlüğünü tercih ederken, oyuncuların yakın çevreleri de bu hamleleri yönetmede ve belirli mesajları öne çıkarmak amacıyla medya kuruluşlarıyla iletişim kurmada belirgin bir rol oynuyor.

Buna karşılık Harry Kane gibi bazı oyuncular, büyük medya kuruluşlarıyla bir ya da iki röportaj yapmanın yanı sıra, ödülü organize eden "France Football" dergisiyle geleneksel ve uzun soluklu röportajı gerçekleştirerek daha sakin bir strateji tercih ediyor.

Kampanya yalnızca oyuncularla sınırlı değil; kulüpler de bu yönde harekete geçiyor. Bunu ya kapılarını gazetecilere alışılmışın daha ötesinde açarak ya da oyuncularının istatistiklerini, rakamlarını ve sezon boyunca sergiledikleri performansı öne çıkararak yapıyorlar.

Büyük Avrupa kulüpleri, özellikle İspanya'dakiler, medya üzerindeki büyük etki güçleri ve yerel gazetecilerle doğrudan iletişimleriyle öne çıkıyor.

Gazeteciler kazananı seçmenin zorluğunu ortaya koyuyor

RMC Sport, 2026 Ballon d'Or oylamasına katılan ve farklı kıtalar ile farklı zaman dilimlerine mensup 3 gazeteciyle iletişime geçerek yarışın doğasını oylama sürecinin içinden ortaya koydu.

Gazetecilerden biri, kimliğini açıklamadan şunları söyledi: "Çok açık konuşmak gerekirse, bazı oyuncuların medya kampanyalarından bahsediyorsunuz, ancak ben bu hamlelerin çok azını gördüm. Sosyal medyaya güvenilmemeli, çünkü olguları ve eleştirileri abartıyor. Bu videolar, en iyi 10 oyuncu listemi belirlerken beni etkilemeyecek."

Ayrıca, oy veren gazeteciyle oyuncunun doğrudan röportaj yaptığı durumlar hariç, "bu tekrarlayan açıklamaların" öneminin çoğunu pek anlamadığını belirtti ve şunu ekledi: "İşte burada, konunun oylamayı etkileyebileceğini düşünüyorum."

İspanya'da ise, oy hakkına sahip "AS" gazetesinden bir gazeteci Mbappé ile röportaj yaptı.

"Bu yıl en zoru"

Yine kimliğini açıklamayan bir başka oy sahibi şunları söyledi: "Bu yıl diğer yıllardan daha açık bir yıl, bu nedenle önerilen liste içinde herkesin üzerinde uzlaştığı bir oyuncu bulmak zor."

Şöyle devam etti: "Sezon boyunca parlayan ama Dünya Kupası'nda parlamayan oyuncular görebilirsiniz, tersi durumda olan başkaları da var. Sezonun her iki bölümünde de parlayan bir oyuncu bulmak zor."

Sözlerine şunu ekledi: "Güçlü bireysel argümanlara sahip oyuncular var, ama aynı düzeyde takımsal başarılara sahip değiller. Oylama konusunda çok uzun bir tecrübem yok, ancak bu yıl en zor olanı."

Aynı gazeteci, oylama sürecinin sezonun sürekli takip edilmesini gerektirdiğini vurgulayarak şunları açıkladı: "Oy veren kişi sezonu takip etmeli, olayları ve istatistikleri analiz etmeli ki oylama günü elinde net bir tablo olsun."

Birinci sıradaki tercihini çoktan yaptığını, ancak en iyi 10 oyuncu listesini tamamlamasının hâlâ gerektiğini açıkladı ve geri kalan isimlerin sıralamasının da önemine dikkat çekti: "Sıralamanın geri kalanını da dikkate almamız gerekiyor; ikinci sıra üçüncüden daha iyi olmalı, bu böyle devam ediyor."

Buna karşılık, başka bir kıtadan bir başka gazeteci, listesini henüz tam olarak kesinleştirmediğine dikkat çekerek şunları söyledi: "Şu anda düşüncenin son aşamasındayım." Ardından şunu ekledi: "Birinci sıradaki tercihimi Dünya Kupası'nın sonundan beri kesinleştirdim."

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Bazı oy sahiplerini etkileme girişimleri

Oylamaya katılan gazetecilerden biri, oyuncuların bazı yakınlarının sezon boyunca kendisiyle iletişime geçmeye çalıştığını açıkladı, ancak bunun kendi tercih biçimini etkilemediğini vurguladı.

RMC Sport'a şöyle konuştu: "Evet, bazı oyuncuların bazı yakınları benimle iletişime geçmeye çalıştı. Ayrıca sezonun belirli zamanlarında bana e-postalar ve bazı ilgi belirtileri ulaşıyor, ama ben bunlarla ilgilenmiyorum."

Sözlerine şunu ekledi: "Bilirsiniz, onlara yaklaşma biçimi çoğu zaman dolaylı oluyor ve çoğu durumda işi bizzat oyuncunun menajeri üstlenmiyor, bunun yerine başka biçimler kullanılıyor."

Gazetecilerden biri, özellikle oy sahiplerinin tercihleri yerel taraftarların isteklerine uymadığında bazı ülkelerde baskının büyük olduğuna dikkat çekti ve alaycı bir tavırla şunu söyledi: "En büyük baskı mı? Oylarımız yayımlandığında."

Kriterler: Ballon d'Or'u kim hak ediyor?

Sportif açıdan ise, oy sahiplerinin öne çıkan adaylar hakkındaki görüşleri farklılık gösteriyor. Gazetecilik alanında büyük tecrübeye sahip biri, Khvicha Kvaratskhelia'nın Gürcistanlı bir oyuncu olmasından etkilenebileceğini belirterek şunları açıkladı: "Dünya Kupası'na bakmazsak, o kesinlikle ilk üç arasında yer alıyor."

Şöyle ekledi: "Ardından en iyi golcüleriniz var: Kane ve Mbappé. Harry Kane bu sezon Almanya Ligi'ni ve Almanya Kupası'nı kazandı, oysa Mbappé hiçbir kupa kazanmadı."

Oy sahiplerinin karşılaştığı temel sorun ise, kazananı seçerken tam olarak neyin değerlendirilmesi gerektiğini belirlemek olarak kalıyor. Bunu gazetecilerden biri şu sözlerle özetledi: "Oy sahipleri olarak kendimize sorduğumuz soru şu: Neyi değerlendireceğiz?"

Ballon d'Or ödülünün belirlenmiş kriterlerine dikkat çekti, ancak aynı zamanda tercihin "kişisel bir hissi de içerdiğini" vurguladı.

Oy sahiplerinden biri, net bir uzlaşma sağlayan bir isme ulaşmanın zor olduğu açık bir yarış ortamında, en iyi 10 oyunculuk nihai listesini hazırlamak için tam iki günlük düşünmeye ihtiyaç duyduğunu belirterek görevin ne kadar zor olduğunu ortaya koyuyor.

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