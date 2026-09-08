Fransız "France Football" dergisinin UEFA iş birliğiyle bugün salı günü açıkladığı 2026 Altın Top adaylar listesinde, öne çıkan bir dizi oyuncu yer almadı.

Fransız "Foot Mercato" sitesi, bunun 2026 Altın Top ödülü kısa listesinin en büyük sürprizlerinden biri olabileceğini belirtti; zira Paris Saint-Germain adaylar arasında rekor sayıda oyuncuyla temsil edilirken, geçen sezonun yıldızlarından ikisi tuhaf bir şekilde listede yer almadı.

Bradley Barcola ve Désiré Doué, Paris'li kulüpteki üstün sezonlarına rağmen bireysel ödül için yarışanlar arasında bulunmuyor.

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Doué'ye gelince, sicili muhteşem: Paris ile 41 maçın 28'inde ilk 11'de yer aldı, 13 gol ve 11 asist yaparak toplam 24 katkıya imza attı.

Fransız kanat oyuncusu, Fransa Millî Takımı ile de 3 gol ve 2 asist ekledi.

Paris Saint-Germain'in hücum hatlarında çoğu zaman kıyasıya bir rekabetle karşı karşıya kaldığı göz önüne alındığında, bu rakamlar daha da büyük önem kazanıyor.

Mevcut veriler, onun UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki önemini teyit ediyor; Avrupa turnuvasında 13 maçta 5 gol atıp 4 gol hazırladı.

Belki de en şaşırtıcı yön, istatistiklerin goller ve asistlerin yanında ortaya koyduğu şey. Doué, hem Fransa Ligi'nde hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile maç başına en fazla mesafeyi kat eden oyuncu; bu da yüksek baskıya, savunmaya dönüşe ve hücum ataklarına olan büyük bağlılığının bir kanıtı sayılıyor.

Ayrıca eski Saint-Germain, şimdiki Liverpool oyuncusu Barcola'nın (geçen sezon Paris ile 13 gol ve 7 asist) yokluğu da dikkat çekici; özellikle de Avrupa şampiyonluğunu henüz koruyan bir takımda.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ni yeniden kazanan bir takımda, bunun gibi vazgeçilmez oyuncuları listeden tamamen dışlanmış görmek kafa karıştırıcı.

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Belirtmek gerekir ki adaylar listesi, geçen sezon hem yerelde hem de kıtada hakimiyet kuran Paris Saint-Germain'de forma giyen 10 oyuncuyu içeriyor.