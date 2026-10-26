Ballon d'Or oylamasında yeni gelişme: Güçlü aday hızla yükseliyor

Ballon d'Or yarışında ödül töreninin yapılacağı gün çarpıcı bir gelişme yaşandı. Harry Kane uzun süre bu prestijli bireysel ödülün neredeyse kesin kazananı gibi görünüyordu ancak bahis şirketlerine göre Kylian Mbappé pazartesi günü İngiliz forvetle arasındaki farkı hızla kapatıyor. Real Madrid'in yıldızı, son 24 saatte ödülü kazanma ihtimali önemli ölçüde azalan Kane'in artık en büyük rakibi.

Mbappé, bahis şirketlerinde yaklaşık 5,00'lik ortalama oranla uzun süre üçüncü sıradaydı. Bu oran, yüzde 20'lik bir kazanma ihtimaline karşılık geliyordu. Ancak oranı artık ortalama 2,30'a düştü. Bahis şirketleri, Fransız yıldız forvetin pazartesi akşamı Ballon d'Or'u alma ihtimalini yüzde 43,5 olarak hesaplıyor.

Mbappé'nin dikkat çekici yükselişine Kane'in oranındaki büyük değişim eşlik ediyor. Bayern Münihli forvetin ortalama oranı 24 saat önce 1,33'tü; bu da yüzde 75,2'lik bir kazanma ihtimaline karşılık geliyordu. Oranı şimdi 1,70'e yükseldi ve hesaplanan kazanma ihtimali yüzde 58,8'e geriledi.

Lamine Yamal içinse tablo giderek daha az umut verici hâle geliyor. Barcelona'nın 19 yaşındaki hücum oyuncusunun ortalama oranı cumartesi günü 6,00'ydı; bu da yüzde 16,7'lik bir kazanma ihtimali anlamına geliyordu. Oranı şimdi 8,50'ye yükseldi ve bahis şirketleri ona yalnızca yüzde 11,8'lik bir kazanma ihtimali tanıyor.

Ödülün en güçlü üç adayı da törene katılmak üzere pazartesi günü Londra'da bulunuyor. Kane, pazartesi öğleden sonra ailesi ve Bayern Münih'ten kalabalık bir heyetle İngiltere'nin başkentine geldi. Başkan Herbert Hainer, genel müdür Christoph Dreesen ve takım arkadaşı Michael Olise de heyette yer alıyor.

Yamal, Real Madrid'e karşı oynanan El Clásico'nun ardından pazar akşamı özel jetle Londra'ya gitti. Kendisine, aralarında kız arkadaşı Inès Garcia'nın da bulunduğu, söylenenlere göre 15 kişilik kalabalık bir grup eşlik etti. İki yıllık boykotun ardından Ballon d'Or galasına dönen Real Madrid'i Mbappé de temsil ediyor. Ödülün 70. töreni bu yıl The London Palladium'da düzenlenecek ve pazartesi akşamı Hollanda saatiyle 21.00'de başlayacak.

Ballon d'Or'un kazananını, oyuncuları bireysel performans, takım başarısı ve fair play gibi ölçütlere göre değerlendiren uzman gazetecilerden oluşan uluslararası bir jüri belirliyor