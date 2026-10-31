Oylamayı düzenleyen France Football, oyları yayımladı. Buna göre Arjantinli süper yıldız, Kopa Ödülü için belirlediği ilk üç aday arasına Bayer Leverkusen'in genç oyuncusu Ibrahim Maza'yı alan tek jüri üyesi oldu.

Kopa Ödülü her yıl 21 yaş altındaki en iyi oyuncuya veriliyor. Oy kullanma hakkı yalnızca daha önce Ballon d'Or'u kazananlara ait. Messi'nin yanı sıra Cristiano Ronaldo, Ousmane Dembele ve Alman futbolundan Lothar Matthäus, Matthias Sammer ile Karl-Heinz Rummenigge de bu isimler arasında yer alıyor.

Jüri üyelerinin çoğu Barcelona'nın genç oyuncuları Lamine Yamal ve Pau Cubarsi ile PSG'nin genç yeteneği Warren Zaire-Emery'yi ilk üçüne alırken Messi, Lamine Yamal ve Cubarsi'nin yanına biraz şaşırtıcı biçimde Maza'yı seçti.

Messi'nin tercihinin ardındaki nedenlere ilişkin daha fazla bilgi yok. Ancak 20 yaşındaki Leverkusenli oyuncu, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'ndaki karşılaşmalarında Inter Miami'nin süper yıldızını etkilemiş olabilir.

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Gelecek maçlar B04 Bundesliga 10:30 VFB

Ibrahim Maza'nın Bayer Leverkusen'de sezonu şimdiye kadar nasıl geçti?

J Grubu'nun ilk maçında Messi ile Maza'nın millî takımları Arjantin ve Cezayir karşı karşıya geldi. Bundesliga'nın genç oyuncusu Maza 82 dakika sahada kalırken Messi 80. dakikada oyundan çıktı.

Ancak maç, Maza açısından sahada pek az olumlu an barındırdı: Kuzey Afrikalılar, Güney Amerikalılar karşısında 3-0 mağlup oldu. Cezayir, Ürdün karşısında aldığı galibiyet ve Avusturya ile berabere kalmasının ardından son 32 turuna kadar yükseldi, ancak bu turda İsviçre'ye 2-0 yenildi.

Maza dört maçın tamamına ilk 11'de başladı ancak gol veya asist katkısı yapamadı. Kulüp düzeyinde ise yazdan bu yana Bayer 04 Leverkusen'de işler çok daha iyi gidiyor. 20 yaşındaki oyuncu, yeni teknik direktör Carles Martinez yönetiminde takımın düzenli forma giyen isimleri arasında.

Maza, tüm kulvarlarda 11 kez forma giydi ve üç gol ile üç asist kaydetti. 2025 yazından bu yana oynadığı Bayer Leverkusen ile sözleşmesi 2030'a kadar devam ediyor.