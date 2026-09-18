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Jochen Tittmar
Çeviri:

Ballon d'Or öncesinde Lamine Yamal ve Kylian Mbappe kampanyaları: Tamamen saçma ve kibirli

FEATURES
Opinion
L. Yamal
K. Mbappe
H. Kane

Yaklaşık bir ay içinde 2026 Ballon d'Or sahibini bulacak. Lamine Yamal ya da Kylian Mbappe gibi favorilerin şu anda kendilerini nasıl konumlandırdığı ise son derece utanç verici. Bir yorum.

25 yıl önce bunlar da yaşanıyordu. O dönemde, 2001'de 21 yaşındaki Michael Owen, dünya futbolundaki en prestijli ve en önemli bireysel ödül olan Ballon d'Or'u kazandı. Forvet oyuncusu daha önce Liverpool ile UEFA Kupası'nı, FA Cup'ı ve İngiltere Lig Kupası'nı kazanmış, bu yolda da 24 gol atmıştı.

"Bunun ne olduğunu hiç bilmiyordum. O dönem basında bu konu hiç gündem değildi", diye itirafta bulundu Owen geçen yıl. Başarısını o dönemki Reds teknik direktöründen telefonda öğrenmişti. "Gerard Houllier beni arayıp Ballon d'Or'u kazandığımı söylediğinde, 'Bu da ne hocam?' diye sordum."

Bu satırları, geri dönmesini istediğim günler bunlar demek için yazmıyorum. Ballon d'Or beni hiçbir zaman pek heyecanlandırmadı ama son yıllarda hem oyuncular hem de kamuoyu nezdinde öneminin belirgin şekilde artmış olması elbette tamamen normal.

Lamine Yamal SpainGetty Images

Lamine Yamal ve Kylian Mbappe'den Ballon d'Or öncesi: Tartışmalı öz övgü

Buna karşılık benim son derece utanç verici, uygunsuz ve kibirli bulduğum şey, 30 aday arasındaki muhtemel kazananların tartışmalı öz övgüsü. Üstelik bunu, oyuncularını göklere çıkarmak ya da hatta onun rakiplerinden daha fazla hak ettiğini açık açık söylemek için hiçbir fırsatı kaçırmayan kulüplerinin adeta kampanya niteliğindeki destekleri de tamamlıyor.

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, bu yılki ödül töreninde 26 Ekim'de Londra'da kazanmanın favorilerinden biri olan öğrencisi Lamine Yamal hakkında kısa süre önce "Neden onun için çaba göstermeyelim ki?" diye sormuştu. Benim cevabım şu: Çünkü bunun tevazu ve örnek olma vasfıyla ilgisi yok. Çünkü, dünyadaki sayısız teknik direktörün sürekli vurguladığı gibi, gerçek sahada ortaya çıkar ve kendi oyuncunu başkalarının üstüne çıkarmak için kolayca görülebilen açıklamalara ihtiyaç yoktur. Ve çünkü düpedüz itici duruyor.

Henüz 18 yaşındaki Yamal'ın çıkıp "Dürüst olmak gerekirse: Bu yıl bu ödülü hak ettiğimi düşünüyorum; kazandıklarımdan dolayı" demesi bütünüyle saçma. Real Madridli Kylian Mbappe'nin kendisini "seçilmiş kişi" olarak nitelemesi ve "Geçen sezon benden daha iyi hiçbir oyuncu yoktu" demesi ise tamamen küstahça. Bir düşünün, takım sporu olan futbolda altyapıda biri kendisi hakkında böyle konuşsa neler olurdu.

Ballon d'Or: Son on kazanan

Yıl

Kazanan

2025

Ousmane Dembele

2024

Rodri

2023

Lionel Messi

2022

Karim Benzema 

2021

Lionel Messi

2020

verilmedi

2019

Lionel Messi

2018

Luka Modric

2017

Cristiano Ronaldo

2016

Cristiano Ronaldo

2015

Lionel Messi

Jose MourinhoGetty Images

Ballon d'Or oylaması öncesi kampanyalar: Jose Mourinho kendini ele veriyor

Elbette ödül töreni öncesindeki bu hedefli kampanyalar artık yeni bir şey değil. Bu yıl, kolektifin önemi haklı olarak sürekli vurgulanan bir sporda, sergilenen egoizme belki biraz daha fazlasını eklediler. Ancak daha 2013'te de Real, Lionel Messi ve Franck Ribery ile yarışında Cristiano Ronaldo için yoğun reklam yapmak amacıyla Alfredo Di Stefano, Emilio Butragueno, Carlo Ancelotti, Iker Casillas ve Sergio Ramos'tan oluşan bir ekibi bir araya getirmişti ve ne yazık ki bana göre bunda da başarılı olmuştu.

İki yıl önce ise Eflatun-Beyazlılar, Paris seyahatini kısa süre içinde iptal edip töreni boykot ederek adeta bir skandala imza attı. Öncesinde kazananın Vinicius Junior değil Rodri olacağı sızmıştı. Bunun yerine şu açıklama yapılmıştı: "Ödül kriterleri Vinicius'u kazanan ilan etmiyorsa, aynı kriterlerin Carvajal'ı kazanan ilan etmesi gerekirdi. Böyle olmadığına göre Ballon d'Or ve UEFA'nın Real Madrid'e saygı duymadığı açıktır. Ve Real Madrid de saygı görmediği yerde bulunmaz."

Ve daha yakın zamanda, Ballon d'Or'un arkasındaki tüm siyasi saçmalığı ortaya seren ve kendisini ele veren kişi, şu anki Real teknik direktörü Jose Mourinho'dan başkası olmadı. Portekizli teknik adam 2012'de şöyle demişti: "Şampiyonluk kazanmadan, önemli bir şey başarmadan Ballon d'Or nasıl kazanılır? Bana Kulüpler Dünya Kupası ya da Süper Kupa ile gelmeyin; bunlar ufak şeyler. Bana büyük kupalardan bahsedin." Birkaç hafta önce ise şunu söyledi: "Bir oyuncuya sadece Şampiyonlar Ligi'ni ya da Dünya Kupası'nı kazandı diye Ballon d'Or veremezsiniz. Dünyanın en iyi oyuncusu iki, üç ya da dört kişi ve onların kim olduğunu, nerede olduklarını biliyoruz. Bu yaz bireysel olarak tarihe kimin geçtiğini biliyoruz."

MbappeGetty Images

Ballon d'Or: Kendini gösterme isteği ve kibir ödüllendirilmemeli

Elbette Mbappe'nin de söylediği gibi, Ballon d'Or'u kazanmak için "argümanları" var. Elbette böylesi sıra dışı oyuncular için bu kupanın peşine düşmek bireysel bir hedef olabilir, hatta belki de olmalıdır. Ancak takım arkadaşları olmadan bunu asla kazanamazlardı; bazıları kendileri kadar yetenekli olmasa bile.

Modern futbolun tabandan giderek daha da uzaklaşmasına böyle tavırlarla katkı sunan profesyonellerin ve kulüplerin apaçık ukalalığı, kendini gösterme ihtiyacı ve küstahlığı ödüllendirilmemeli.

Burada son cümleyi yazmadan önce bir kez daha vurgulamak isterim: 2026'da Ballon d'Or'u kimin kazanacağı umurumda bile değil. Ancak zafer için güçlü adaylardan Harry Kane'in ödül öncesinde kendi adına reklam yapmamayı bilinçli olarak seçtiği iddiası, tam da böyle bir davranışın ödüllendirilmesini istememe yol açıyor.

Ballon d'Or 2026: 30 kişilik kısa liste

Oyuncu

Uyruk

Güncel kulüp

Jude Bellingham

İngiltere

Real Madrid

Pau Cubarsi

İspanya

Barcelona

Marc Cucurella

İspanya

Real Madrid

Ousmane Dembele

Fransa

Paris Saint-Germain

Luis Diaz

Kolombiya

Bayern Münih

Bruno Fernandes

Portekiz

Manchester United

Erling Haaland

Norveç

Manchester City

Gabriel Magalhaes

Brezilya

Arsenal

Harry Kane

İngiltere

Bayern Münih

Achraf Hakimi

Fas

Paris Saint-Germain

Lamine Yamal

İspanya

Barcelona

Khvicha Kvaratskhelia

Gürcistan

Paris Saint-Germain

Marquinhos

Brezilya

Paris Saint-Germain

Sadio Mane

Senegal

Al-Nassr

Lautaro Martinez

Arjantin

Inter

Kylian Mbappe

Fransa

Real Madrid

Nuno Mendes

Portekiz

Paris Saint-Germain

Lionel Messi

Arjantin

Inter Miami

Joao Neves

Portekiz

Paris Saint-Germain

Michael Olise

Fransa

Bayern Münih

Willian Pacho

Ekvador

Paris Saint-Germain

Julian Quinones

Meksika

Al-Qadsiah

Declan Rice

İngiltere

Arsenal

Rodri

İspanya

Barcelona

Fabian Ruiz

İspanya

Paris Saint-Germain

William Saliba

Fransa

Arsenal

Ferran Torres

İspanya

Paris Saint-Germain

Dayot Upamecano

Fransa

Bayern Münih

Vinicius Junior

Brezilya

Real Madrid

Vitinha

Portekiz

Paris Saint-Germain

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