"Ballon d'Or ödülünün sahibi, Dünya Kupası'nın ardından futbolu tamamen bırakacak"

Nicolo Schira'nın haberine göre, Luka Modric kariyerinin son haftalarını yaşıyor. İtalyan gazetecinin aktardığına göre, orta saha oyuncusu Dünya Kupası'nın ardından emekli olacağını açıklayacak.

Modric şu anda Hırvatistan milli takımıyla Dünya Kupası'nda mücadele ediyor. Çarşamba günü Hollanda saatiyle 22:00'de Hırvatistan'ın ilk maçı oynanacak. Bu maçta Hırvatistan, İngiltere ile karşı karşıya gelecek.

Ardından Modric, ülkesiyle sırasıyla Panama ve Gana ile karşılaşacak. ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenen Dünya Kupası, oyun kurucunun aktif olarak yer aldığı beşinci Dünya Kupası olacak: 2006, 2014, 2018, 2022 ve 2026.

Hırvatistan milli takımında 198 kez forma giyen Modric, geçen sezon Milano'da forma giydi. AC Milan formasıyla Serie A'da oynadığı 34 maçta 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

En parlak dönemini, 2012 ile 2025 yılları arasında forma giydiği Real Madrid'de yaşadı. İspanya'da dört kez şampiyon oldu ve altı kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

40 yaşındaki oyuncu, 2018 yılında Ballon d'Or ödülünü kazandı. O yıl Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve Hırvatistan ile Dünya Kupası finaline yükseldi. Finalde Fransa'ya 4-2 yenildiler.