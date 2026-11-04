Ballon d'Or maddesi ortaya çıktı: Bayern Münih, Harry Kane'e milyonluk bir meblağ ödemek zorunda

Sport Bild'in ortaya çıkardığına göre İngiliz forvet, 2023 yazında ilk sözleşmesini imzalarken bir madde ekletti. Buna göre Almanya'nın en çok şampiyonluk kazanan kulübü, futboldaki en önemli bireysel ödülü kazanması hâlinde Kane'e bir milyon avronun üzerinde bonus ödemek zorunda.

Kane, ekim ayı sonunda düzenlenen ödül töreninde Real Madridli Kylian Mbappe'yi kıl payı geride bırakmıştı. Üçüncü sırayı ise Barcelona'dan Lamine Yamal aldı. Eski kulübü Tottenham Hotspur ise ek bir ödeme almayacak. Edinilen bilgilere göre, bu büyüklükteki diğer transferlerde de alışılmadık olmayan şekilde, böyle bir anlaşma yapılmadı.

Habere göre Kane, Ballon d'Or maddesinin yanı sıra başka önemli başarıları için de bonuslar alıyor. Ancak bu bonusların tutarlarına ilişkin ayrıntı verilmedi. Kane, transferinden bu yana her yıl olduğu gibi Bundesliga'da gol kralı olduğunda, 2023/24 sezonunda olduğu gibi Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı olduğunda ve Avrupa'da en çok gol atan oyuncuya verilen Altın Ayakkabı'yı kazandığında da bonus alıyor. 33 yaşındaki futbolcu bu ödülü iki kez kazandı; son olarak geçen sezon attığı 61 golle ödüle uzandı. Daha önce Bayern Münih formasıyla bu ödülü birden fazla kez yalnızca Gerd Müller ve Robert Lewandowski kazanmıştı.

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Ballon d'Or'a ne olacak? Harry Kane planını açıkladı

Bayern Münih, Ballon d'Or galasından kısa süre önce Altın Ayakkabı törenini düzenleyip etkinliği uluslararası alanda yayınlamıştı. Böylece ödül için oy kullanma hakkına sahip 100 spor gazetecisinin de bunu görmesi sağlandı. Bu çaba sonuç verdi.

Kane, Sport Bild'e yaptığı açıklamada, "Evimde bir kupa odası var, şu anda orada duruyor" dedi ve şunları ekledi: "Ballon d'Or'u Bayern Müzesi'ne koymak isteyip istemediğimizi kulüple konuşacağım. Bence oraya ait. Taraftarların da görebilmesi için."

Öte yandan Kane, Bayern Münih'le yazın sona erecek sözleşmesini uzatmak üzere. Madrid'de Atletico'ya karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesindeki basın toplantısında, "Gün meselesi diyebilirim" dedi. Yeni sözleşmenin 2029'a kadar geçerli olması bekleniyor.