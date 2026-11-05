İngiltere kaptanı Harry Kane, Bayern Münih ile sözleşmesini 30 Haziran 2029'a kadar üç yıl uzatarak geleceğine ilişkin belirsizliğe son verdi. Geçen hafta prestijli Ballon d'Or ödülünü kazanan 33 yaşındaki forvet, Alman kulübünün tarihindeki en yüksek ücretli sözleşmenin şartlarında anlaşmaya vardı.

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Rekor sözleşmeyle golcüye ödül

Haberi aktaran The Athletic'e göre, duruma vakıf olan ve isimleri açıklanmayan kaynaklar, sözleşme uzatmasının Bayern tarihinin en yüksek bedelli anlaşması olduğunu doğruladı. Anlaşma, bazı oyuncular bonuslarla daha fazla kazansa da Kane'i temel maaş bakımından Avrupa'nın en çok kazanan futbolcusu yapıyor. Önceki sözleşmesinin son altı ayına yaklaşan eski Tottenham Hotspur yıldızı, 2023 yazında Bayern'e katılmasından bu yana 161 resmî maçta 156 gol attı. Bu dönemde iki Bundesliga şampiyonluğu, DFB-Pokal ve iki Almanya Süper Kupası kazandı.

İngiltere kaptanı Bayern'de kalışını kutluyor

Her sezon Bundesliga gol kralı olmasının ve 2026'da Almanya'da Yılın Futbolcusu seçilmesinin yanı sıra golcü oyuncu, 2001'den bu yana Ballon d'Or'u kazanan ilk İngiliz oldu. Kane bu ödülü, 2023-24 ve 2025-26 sezonlarında iki Avrupa Altın Ayakkabı ödülü kazandıktan sonra aldı.

Sözleşmesini uzattıktan sonra kulübün resmî internet sitesine konuşan Kane, şunları söyledi: “FC Bayern'de kendimi evimde hissediyorum. Kulübü, taraftarları ve Münih şehrini seviyorum. Harika bir takımımız ve Vincent Kompany gibi harika bir teknik direktörümüz var. Bu kulübün bir parçası olmak bana büyük gurur veriyor. Bütün ailem burada çok mutlu. Kalmak istiyordum, geleceği sabırsızlıkla bekliyorum ve bu büyük kulüple daha pek çok kupa kazanmak istiyorum.”

Kulüp başkanından tarihî anlaşmaya övgü

Geçen yaz ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenen Dünya Kupası'nda İngiltere'nin üçüncü olmasına da öncülük eden tecrübeli forvet, Bayern'in planlarında kilit rol oynamayı sürdürüyor.

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Bayern Başkanı Herbert Hainer, sözleşme uzatmasını tamamladıkları için İcra Kurulu Başkanı Jan-Christian Dreesen ve kulübün sportif yönetimini överek kulübün internet sitesine şunları söyledi: “Büyük bir transfer olarak başlayan süreç, zamanla FC Bayern tarihinin özel bir parçasına dönüştü. Harry Kane, futbolun sunabileceği her vaadi yerine getiriyor ve çağımızın en büyük spor figürlerinden biri olarak taraftarların kalbinde yer edindi. Jan-Christian Dreesen'i ve sportif yönetimimizi tebrik ediyorum. Bu, FC Bayern için özel bir an.”

Gelecek maçlar M05 Bundesliga 09:30 FCB

Hedef hâlâ Şampiyonlar Ligi zaferi

Yakın geleceği netleşen Kane, şimdi Kompany yönetiminde kazandığı kupalara, henüz elde edemediği Şampiyonlar Ligi kupasını eklemeye odaklanacak. Ayrıca Allianz Arena yönetimi, bu son üç yıllık sözleşmenin tecrübeli oyuncunun Almanya'daki son anlaşması olacağını düşünmüyor. Kulüp yetkilileri, takımın kilit golcüsünü öngörülebilir gelecekte de kadroda tutmak istiyor.