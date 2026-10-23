Ballon d'Or: Kane favori, Yamal takipte, Mbappé geriden gelip öne geçme peşinde

Ballon d’Or heyecanı giderek artıyor. Her yıl olduğu gibi, dünya futbolunun en büyük bireysel ödülünü kimin hak ettiği tartışması yeniden alevlendi. Ödül, 26 Ekim Pazartesi akşamı Londra’da verilecek. Prestijli ödül için, belirleyici performanslara, uluslararası başarılara ve büyük kişisel hedeflere sahne olan sezonun öne çıkan isimleri yarışıyor.





Kane favori, Yamal ve Mbappé takipte - PokerStars’ın değerlendirmesine göre Ballon d’Or’un başlıca adayları arasında Harry Kane, 1,45 oranla favori. Altın Ayakkabı’yı kazanması ve farklı turnuvalardaki başarılı performansları, onu geçilmesi gereken isim hâline getiriyor. Hemen arkasında 3,25 oranla Lamine Yamal geliyor. Dünya futbolunun yükselen yıldızı, dünya şampiyonluğuyla taçlanan bir sürecin başrol oyuncularından. Prestijli ödülün peşindeki Kylian Mbappé ise başarılı performanslarına rağmen 25,00 oranla daha geride gösteriliyor. Sürpriz yapabilecek isimler arasında 75,00 oranla Khvicha Kvaratskhelia da var. Güçlü bir sürpriz aday olan Kvaratskhelia, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun ve turnuvanın en değerli oyuncusu ödülünün sahibi.

İlk üçte yer alma ihtimali: Messi hâlâ şaşırtabilir mi? - Ballon d’Or yarışı yalnızca yeni yıldızlardan ibaret değil. İlgi odağı olmayı sürdüren isimler arasında elbette Lionel Messi de bulunuyor. Messi’nin ilk üçte yer almasına 5,00 oran veriliyor.

Tüm zamanların en iyisi olarak görülmesi ve Dünya Kupası’ndaki olağanüstü performansları, Arjantinli yıldızın kürsüde hâlâ yer bulup bulamayacağı sorusunu gündeme getiriyor. Bu ihtimal, yarışa sportif açıdan bir başka ilgi çekici boyut katıyor.

Ödül öncesindeki tablo, konuşulacak çok şey vadeden bir yarışa işaret ediyor: Kane favori olarak öne çıkıyor, Yamal sürpriz yapmaya çalışıyor, Mbappé kendini kanıtlamayı hedefliyor ve Kvaratskhelia sürpriz aday olarak dikkat çekiyor. Messi de ilk üçte yer almak için yarışırken Ballon d’Or mücadelesi, son karar açıklanana kadar tartışmaları canlı tutacak gibi görünüyor.