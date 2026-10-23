Ballon d'Or: Kane favori, Yamal takipte, Mbappé arayı kapatmaya çalışıyor

Futbol dünyasının en büyük bireysel ödülü olan Ballon d'Or için bekleyişte heyecan artıyor. Her yıl olduğu gibi, 26 Ekim Pazartesi akşamı Londra'da verilecek ödülü kimin hak ettiği tartışması yeniden alevleniyor. Prestijli ödül için, belirleyici performansların, uluslararası başarıların ve büyük kişisel hedeflerin damga vurduğu sezonun öne çıkan isimleri yarışıyor.





Kane favori, Yamal ve Mbappé takipte: Ballon d'Or'un başlıca adaylarına ilişkin PokerStars'ın değerlendirmesine göre Harry Kane, 1,45 oranla favori. Altın Ayakkabı'yı kazanması ve farklı turnuvalarda sergilediği başarılı performanslar, onu geçilmesi gereken isim hâline getiriyor. Kane'in ardından, 3,25 oranla dünya futbolunun yükselen yıldızı Lamine Yamal geliyor. Yamal'ın performansına dünya şampiyonluğu da eşlik ediyor. Daha geride olsa da prestijli ödülün peşindeki Kylian Mbappé, başarılı performanslarıyla 25,00 oranla gösteriliyor. Sürpriz yapabilecek isimler arasında ise 75,00 oranla Khvicha Kvaratskhelia var. Güçlü bir sürpriz aday olan Kvaratskhelia, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun yanı sıra turnuvanın en değerli oyuncusu seçilmiş olmasıyla da öne çıkıyor.

İlk üçte yer alma ihtimali: Messi hâlâ şaşırtabilir mi? Ballon d'Or yarışında yalnızca yeni isimler yok. İlgi odağı olmayı sürdürenler arasında Lionel Messi de bulunuyor. Messi'nin ilk üçte yer alma oranı 5,00.

GOAT statüsü ve Dünya Kupası'nda sergilediği olağanüstü performanslar, Arjantinli yıldızın podyumda bir kez daha yer bulup bulamayacağı sorusunu kaçınılmaz kılıyor. Bu ihtimal, yarışa sportif açıdan ayrı bir ilgi katıyor.

Ödül töreni öncesindeki tablo, konuşulacak pek çok yönü olan bir yarışa işaret ediyor: Kane favori olarak başlıyor, Yamal sürpriz yapmaya çalışıyor, Mbappé kendini kanıtlamanın peşinde ve Kvaratskhelia güçlü bir sürpriz aday olarak öne çıkıyor. Messi de ilk üçte yer almak için yarışırken Ballon d'Or mücadelesi, nihai karar açıklanana kadar tartışılmayı sürdüreceğe benziyor.