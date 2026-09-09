Barcelonalı yıldız Lamine Yamal, Fransız oyuncuya Ballon d'Or yarışıyla ilgili gönderme yapmasının ardından geçen birkaç saat içinde, Real Madrid forveti Kylian Mbappe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki bir rekorunu kırdı.

Yamal, çarşamba akşamı oynanan ve Şampiyonlar Ligi lig aşamasının açılış haftasındaki Feyenoord maçında takım arkadaşı Raphinha'ya gol pası verdi.

Maçın üçüncü dakikası dolmadan genç İspanyol yıldız, Feyenoord oyuncularının arasına dalıp çalımlarla ilerleyen Raphinha'ya pas verdi ve ilk golü kaydetti.

Bitime 12 dakika kala Yamal, doğrudan bir serbest vuruştan Barça'nın dördüncü golünü de bizzat kendisi ekledi; ardından takım arkadaşı Gabriel Jesus'a beşinci gol için asist yaptı.

"Opta" ağının verilerine göre Yamal, Şampiyonlar Ligi'nde 23. golüne katkı sağladı; 12 gol kaydetti, 11 gole de asist yaptı.

Opta ayrıca, gençlik döneminde 20 gole katkı sağlayan Mbappe'yi geride bırakan Yamal'ın, Şampiyonlar Ligi tarihinde gollere en çok katkı sağlayan genç oyuncu olduğunu ekledi.

Bu gelişme, Yamal'ın Mbappe'ye yönelik Ballon d'Or yarışıyla ilgili sert açıklamalarının ardından geçen birkaç saat içinde geldi.

Dün pazartesi düzenlenen basın toplantısında Yamal'a Ballon d'Or ödülünü hak edip etmediği soruldu. Yamal şu sözlerle yanıt verdi: "Ödülü hak ettiğimi söylemem gerektiğini düşünmüyorum, bu konuyu düşünmüyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Takımımla ve milli takımımla gurur duyuyorum, biz dünya şampiyonuyuz ve bundan fazlasını isteyemem. Bu sizin işiniz (gazetecilerin işi), ben bir şey elde etmek için yalvarmaya başlamayacağım."

Açıklamalar, Mbappe'nin bundan 24 saat önce söyledikleri sözlere bir yanıt olarak yorumlandı. Mbappe şöyle demişti: "Bu yıl onu kazanabileceğime dair bir his var içimde, bu yüzden bu hedeften uzaklaşmadım. Oy verme imkânım olsaydı kendime oy verirdim."