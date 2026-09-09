Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, Fransız oyuncuya Altın Top yarışıyla ilgili yönelttiği imalardan saatler sonra, Real Madrid forveti Kylian Mbappe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki bir rekorunu kırdı.

Yamal, bugün çarşamba akşamı oynanan Feyenoord maçında, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının açılış haftasında takım arkadaşı Raphinha'ya bir gol pası verdi.

Maçın üçüncü dakikası dolmadan, genç İspanyol yıldız Raphinha'ya bir pas attı; Raphinha ilerleyip Feyenoord oyuncularını geçerek ilk golü kaydetti.

Bitmesine 12 dakika kala Yamal, direkt bir serbest vuruştan Barcelona'nın dördüncü golünü bizzat ekledi; ardından takım arkadaşı Gabriel Jesus'a beşinci golün pasını verdi.

"Opta" ağına göre Yamal, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 23. gol katkısını yaptı; 12 gol kaydetti, 11 gol pası verdi.

Opta ayrıca Yamal'ın, ergenlik döneminde 20 gole katkı yapan Mbappe'yi geride bırakarak UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde gole en çok katkı yapan genç oyuncu haline geldiğini belirtti.

Bu, Yamal'ın Mbappe hakkında Altın Top yarışıyla ilgili yaptığı ateşli açıklamalardan saatler sonra geldi.

Dün pazartesi düzenlenen basın toplantısında Yamal'a Altın Top ödülünü almayı hak edip etmediği soruldu; o da "Ödülü hak ettiğimi söylememe gerek olduğunu düşünmüyorum, bunu düşünmüyorum" diye yanıt verdi.

Şöyle ekledi: "Takımımla ve milli takımımla gurur duyuyorum, dünya şampiyonuyuz ve bundan fazlasını isteyemem. Bu sizin işiniz (gazetecilerin), ben bir şey elde etmek için yalvarmaya başlamayacağım."

Bu açıklamalar, Mbappe'nin 24 saat önce söylediklerine bir yanıt olarak yorumlandı; zira Mbappe, "Bu yıl onu kazanabileceğime dair bir his taşıyorum, bu yüzden bu hedeften uzaklaşmadım. Oy verme fırsatım olsaydı, kendime oy verirdim" demişti.