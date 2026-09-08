Favoriler arasında Bayern Münih'ten Harry Kane'in yanı sıra dünya şampiyonları Rodri ve Lamine Yamal ile Dünya Kupası gol kralı Kylian Mbappe de yer alıyor. Son şampiyon ise Şampiyonlar Ligi galibi PSG'den Ousmane Dembele.

Mbappe'nin aksine Yamal ise bu süreçte tamamen kendi reklamını yapmaktan kaçınmak istiyor. Ancak Barcelona'nın 19 yaşındaki oyuncusu, ezeli rakip Real Madrid'in Fransız golcüsüne yönelik bir gönderme yapmaktan da geri durmadı.

"Kendim için reklam yapmam gerektiğini düşünmüyorum. Herkes istediğini düşünebilir" diyen Yamal, salı günü Şampiyonlar Ligi'nin başlangıcı öncesindeki basın toplantısında konuştu. "Başardıklarımdan gurur duyuyorum ve daha fazlasını isteyemem. Bu sizin göreviniz, ben hiçbir şey için yalvarmayacağım."

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"Çocukça ve sefil": 98 dünya şampiyonu Yamal'a yüklendi

Mbappe pazartesi günü kendisi adına reklam yapmış ve sonuçta "bu yaz en prestijli turnuvada tarih yazdığını" söyleyerek şansını iyi gördüğünü belirtmişti. Ayrıca kendisini "her zaman dünyanın en iyi oyuncusu" olarak gördüğünü de ifade etmişti.

27 yaşındaki oyuncu gerçekten de tarih yazdı. Üst üste ikinci kez bir turnuva aşamasında en golcü oyuncu oldu ve aynı zamanda yalnızca üç turnuvada attığı toplam 22 golle Dünya Kupaları tarihinin en golcü oyuncuları listesinin zirvesine çıktı.

Kendi reklamını yapması nedeniyle Christoph Dugarry'den sert eleştiri aldı. 1998 dünya şampiyonu, vatandaşının sözlerini "çocukça ve sefil" olarak nitelendirdi.

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Yamal'dan Dembele sözleri: "Kylian'ın arkadaşı... umurumda değil"

Ancak yeniden Yamal'a dönelim. Genç oyuncu Ballon d'Or ödülünün verilmesine giden son viraja oldukça sakin giriyor. Zaten seçim üzerinde sadece sahada etkisi olabileceğini söyledi. "Bu bana değil, size bağlı. Barcelona ve milli takımla yaptığım iş inanılmazdı. Şansım var, harika bir yıl geçirdim. Ama göreceğiz."

Yamal'a, Şampiyonlar Ligi'ni yeniden kazanmasına rağmen zafere pek şans tanınmayan son şampiyon Dembele de soruldu.

"O, Kylian'ın bir arkadaşı... umurumda değil" diyen Yamal kısa konuştu. "Geride bıraktığım yıldan çok memnunum. İkisine karşı da oynadığımda kazandım. Ousmane ile çok iyi anlaşıyorum."

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Kaptan Yamal ile CL şampiyonluğu avında

Barça'nın sağ kanat oyuncusu için daha önemli görevler var gibi görünüyor. Şampiyonlar Ligi, "büyük hedef, daha büyük bir motivasyon yok. Hepimiz çok motiveyiz. Bunun hepimiz zihninde net bir yeri var."

Kendisi ise bireysel olarak gelişmek istediğini söyledi. "Gencim, hedefim bu." Yamal, 19 yaşında zaten dünya ve Avrupa şampiyonu, ayrıca kısa süre önce de Barcelona'nın kaptanlarından biri oldu. 1 numaralı kaptan Raphinha'nın yanı sıra Pedri, Frenkie de Jong ve Eric Garcia ile birlikte teknik direktör Hansi Flick'in oyuncu lider grubunda yer alıyor.

Yamal, takım arkadaşlarından bu güveni gördüğü için "minnettar" ve "gururlu" olduğunu söyledi. "Rapha inanılmaz bir kaptan, ayrıca Eric, Pedri... Onlardan her zaman takım için en iyisini yapmaya çalışmayı öğreniyorum."

Barcelona ve Yamal, Şampiyonlar Ligi kampanyasına çarşamba günü Feyenoord Rotterdam'a karşı iç sahada oynanacak maçla başlıyor. Katalan ekibinin diğer rakipleri arasında son şampiyon Paris Saint-Germain ve Manchester City de bulunuyor.