Ballon d'Or için Benzema'yı aday gösteren Messi'ye Fransız yıldızdan yanıt gecikmedi

12 Ağustos'ta aday listesi yayınlanacak ve ardından kazanana ödülü 17 Ekim'de Paris'te verilecek.

Bir zamanlar futbol sahasında ezeli düşmanı olan Paris Saint-Germain'den Lionel Messi, Real Madrid'den Karim Benzema'yı övgü yağmuruna tuttu.

Messi'ye bu yılki Ballon d'Or'un kimin kazanması gerektiğine dair bir soru soruldu.

Yedi kez Ballon d'Or sahibi bu soruyu tereddüt etmeden yanıtladı.

Messi'den Benzema'ya övgü

Bu haftanın başlarında Messi, Fransız yıldızı Ballon d'Or'u kazanmak için mümkün olan en iyi halef olarak göstermişti.

Messi, TyC Sports'a verdiği demeçte,

"Bence şüphe yok. Benzema muhteşem bir yıl geçirdi ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak sezonu sona erdirdi. Her maçta özellikle son 16'dan itibaren ana aktör oldu."

"Bence bu yıl hiç şüphe yok."

Benzema'nın yanıtı

Benzema'ya Fransa'nın Danimarka'ya mağlup olduğu maçın ardından Messi'nin Ballon d'Or hakkındaki yorumları soruldu.

Açıklama sorulduğunda Benzema, "Messi'nin sözlerini duydum ve beni mutlu etti. Böyle bir oyuncudan bu yorumların gelmesi beni çok mutlu etti."

"Bana daha fazlasını yapmak için motivasyon veriyorlar."

Ballon d'Or ne zaman verilecek?

Önceki yıllardan farklı bir yaklaşımla bu yılki ödül yıla göre değil sezona göre belirlenecek ve bu nedenle ödül farklı bir tarihte verilecek.

12 Ağustos'ta aday listesi yayınlanacak ve ardından kazanana ödülü 17 Ekim'de Paris'te verilecek.

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