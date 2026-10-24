Artık Ballon d'Or ödülü, dünyanın en iyi futbolcularının futboldaki en önemli bireysel ödülü kapmak için yarıştığı yıllık bir mücadele olmaktan çıktı; yaklaşık yedi on yıl boyunca efsanelerin yükselişini, kulüpler ve milli takımlar arasındaki güç dengelerindeki değişimleri ve belirli isimlerin oyun üzerindeki hâkimiyetini dayattığı dönemleri belgeleyen tarihî bir sicile dönüştü. Peki ya karşılaştırma yalnızca ödülü kazanma sayısıyla sınırlı kalmasaydı? Peki ya her katılım, her üst sıra ve bir oyuncunun zirveye her yaklaştığı an hesaba katılarak, Ballon d'Or tarihi tamamen farklı bir bakış açısıyla yeniden yazılsaydı?

Bu soru, futbol devleri arasında, geleneksel karşılaştırmaların ötesine geçerek nesiller boyunca süreklilik ve etkiyi ölçen heyecan verici bir istatistiksel mücadelenin kapısını aralıyor. Kapsamlı bir istatistiksel çalışmada Santi Garcia Cremades, oyuncuların yıllık oylamadaki sıralamalarını kümülatif puanlara dönüştürerek ödülün tarihî tablosunu yeniden düzenlemeye çalıştı; böylece her yıldızın kaldırdığı Ballon d'Or sayısıyla yetinmek yerine, uzun vadeli varlıklarının ölçülmesine olanak tanıdı.

Sonuçlar, üzerinde durulmayı hak eden sürprizleri ortaya koydu; zira Real Madrid, ebedî rakibi Barcelona'nın açık ara önünde yer alarak ödülün tarihinde en etkili kulüpler listesinin başına geçti. Bireysel puan sıralamasında ise Cristiano Ronaldo, Lionel Messi'nin Ballon d'Or kazanma sayısı ve katılım başına ortalama puanda üstünlüğüne rağmen, Arjantinli yıldızın küçük bir farkla önüne geçerek birinci sırada yer aldı.

Milliyetler düzeyinde ise Almanya, ardı ardına gelen yıldız nesillerinin inşa ettiği uzun bir mirastan yararlanarak zirveye yerleşti. Rakamlar, ülkeler ve kulüpler arasında tarihî varlıklarını inşa etme biçiminde, ister geniş bir oyuncu grubuyla ister istisnai bir yıldızın dehasına dayanarak olsun, belirgin farklılıklar olduğunu ortaya koydu; İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre.

Ballon d'Or tarihini yeniden çizen yeni bir formül

Çalışma, 1956 ile 2025 yılları arasında düzenlenen ve ödülün verilmediği 2020 yılının hariç tutulduğu 69 Ballon d'Or baskısının analizine dayanıyordu. Analiz, farklı baskılar boyunca 2099 oyuncu kaydını kapsadı ve 213 kulüp ile 66 ülke ya da milliyeti içeriyordu.

Araştırmacı yalnızca her oyuncunun kazandığı ödül sayısına dayanmakla kalmadı, oyuncunun oylamadaki sırasına göre artan puanlar veren bir sistem geliştirdi. Birinci sıradaki 30 puan, ikinci 29 puan, üçüncü 28 puan alıyor ve bu böyle devam ediyor; P30 adı verilen bir sisteme göre.

Bu yöntemin önemi, sürekliliğe daha büyük bir değer atfetmesinde ve her seferinde ödülü kazanmamış olsalar dahi, uzun yıllar boyunca ödülün en önemli adayları arasında varlığını koruyan oyuncuların değerlendirilmesine olanak tanımasında yatıyor.

Bu bakış açısına göre, bir oyuncunun değeri zirveye kaç kez ulaştığında son bulmuyor; zirveye yakın kalabilme, ardı ardına gelen nesillerle rekabet edebilme ve elit çevredeki yerini koruyabilme becerisine kadar uzanıyor.

Böylece çalışma, Ballon d'Or tarihine farklı bir okuma sunuyor; bu okuma bireysel ödüllerin önemini ortadan kaldırmıyor, ancak onlara kümülatif varlığın büyüklüğünü ölçen ve belirli sezonlardaki istisnai parlaklık ile uzun bir kariyer boyunca süregelen üstünlük arasındaki farkı ortaya koyan başka bir ölçüt ekliyor.

Real Madrid: Barcelona'yı geride bırakan tarihî bir imparatorluk

Ballon d'Or tarihindeki kümülatif etki söz konusu olduğunda, çalışmanın sonuçlarına göre Real Madrid tartışmaya pek yer bırakmıyor; 3189 puanla sıralamanın zirvesine çıkarak, 2717 puanla ikinci olan Barcelona'nın önüne geçti.

İki İspanyol dev arasındaki fark, Madrid'in ardı ardına gelen nesiller boyunca uzanan varlığının büyüklüğünü yansıtıyor; üçüncü sırada 2059 puanla Juventus, onu 2027 puanla Bayern Münih, beşinci sırada ise 1829 puanla Milan takip etti.

Real Madrid'in üstünlüğü tek bir altın çağa ya da sınırlı bir yıldız grubuna bağlı değil; aksine, farklı on yıllar boyunca dünyanın en önemli oyuncularını barındıran kulüpler arasındaki yerini koruyabilme becerisine dayanıyor. Kulüp, Alfredo di Stefano ve Raymond Kopa döneminden başlayarak, Cristiano Ronaldo çağına ve sonraki dönemlerde takımın formasını giyen yıldızlara kadar 57 baskı boyunca ödülün tarihî sıralamalarında yer aldı.

İstatistiklerden biri, bu üstünlüğün arkasındaki önemli bir sırrı ortaya koyuyor; Cristiano Ronaldo, kulüple bağlantılı kariyeri boyunca Real Madrid lehine 261 puan topladı, ancak kulübün 3189 puanlık toplam tarihî puanının yalnızca %8,2'sine katkıda bulundu.

Bu da, kulübün yerinin, büyüklüğü ne olursa olsun tek bir oyuncu üzerine değil, takımı Ballon d'Or yarışında var tutan ve farklı zaman dilimlerinde izlerini bırakan uzun bir yıldızlar silsilesiyle şekillendiği anlamına geliyor.

Barcelona'ya gelince, tarihî puanının büyük bir bölümü, kulübün 2717 puanlık toplamına %14,9 oranında katkıda bulunan Leo Messi ile ilişkili. Bu durum, Arjantinli yıldızın Katalan kulübünün en önemli dönemlerinden birindeki istisnai etkisini yansıtıyor; ancak kulübün Avrupa devleri arasındaki yerini koruyan diğer nesillerin katkılarını da ortadan kaldırmıyor.

Real Madrid, Barcelona, Juventus, Bayern Münih ve Milan'ın ardından altıncı sırada 1636 puanla Manchester United geldi; onu 1362 puanla Inter Milan, 1098 puanla Liverpool, 734 puanla Ajax ve 719 puanla Manchester City izledi.

Bu liste, Ballon d'Or tarihindeki etkinin mutlaka tek bir döneme ya da tek bir isme bağlı olmadığını, aksine uzun yıllar boyunca bireylerin başarılarının birikiminden şekillendiğini teyit ediyor.

Cristiano Ronaldo puanlarda galip, Messi ödül savaşını kazanıyor

Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi arasındaki karşılaştırma, kümülatif rakamlarla ölçüldüğünde daha heyecan verici görünüyor; çalışma, Portekizli yıldıza 460 puanla zirveyi verirken, Arjantinli rakibine 450 puan verdi.

İki efsane arasındaki fark on puanı geçmiyor; bu da, dünya futboluna uzun yıllar hâkim olan ve her biri bireysel parlaklığın ve zirvedeki sürekliliğin ölçütlerini yeniden tanımlayan iki istisnai kariyer arasındaki dikkat çekici bir yakınlığı yansıtıyor.

Ancak tablo, toplam puandan ödülü kazanma sayısına ve her katılımdaki ortalama puana geçildiğinde değişiyor. Messi, Ballon d'Or'u Cristiano Ronaldo'dan üç ödül fazla olacak şekilde sekiz kez kazandı; ayrıca Portekizli yıldızın 12 kez çıktığı ödül kürsüsüne 14 kez çıktı. Messi, katılım başına ortalama puanda da üstün; ortalaması 28,125 puana ulaşırken, Ronaldo'nun ortalaması 25,556 puan.

Bu rakamlar, iki yıldız arasındaki üstünlüğün doğasındaki farklılığı ortaya koyuyor; Cristiano, uzun rekabet kariyerinden ve uzun yıllar boyunca ödül rekabetinin içinde kalabilme becerisinden yararlandı, bu da kümülatif toplamını güçlendirdi ve ona toplam puanda avantaj sağladı. Buna karşılık Messi, yüksek ortalama sonuçlarıyla, oylamayı üst sıralarda bitirdiği çok sayıda seferle ve ödülü kazanma sayısındaki üstünlüğüyle öne çıktı.

Bu karşılaştırma, iki efsane arasında kimin daha iyi olduğuna dair nihai bir hüküm sunmuyor; daha çok sonucun kullanılan ölçüte göre değiştiğini açıklıyor. Kümülatif rakamlar Ronaldo'ya avantaj verirken, kupalar ve ortalama puan hesaba katıldığında terazi Messi'den yana ağır basıyor. Böylece ikisi arasındaki rekabet, futbol kariyeri hassas istatistiksel denklemlere dönüştüğünde dahi çok sayıda okumaya açık kalmaya devam ediyor.

Almanya milliyetler tahtında, İtalya ve Fransa peşinde

Milli takımlar ve milliyetler düzeyinde, zirvenin görünümü kulüp sıralamasına kıyasla değişiyor; Almanya 3854 puanla birinci sırayı alırken, onu 3229 puanla İtalya, ardından 2976 puanla Fransa, 2821 puanla İngiltere ve 2551 puanla İspanya izledi.

Bu sonuçlar, Avrupa futbol okullarının Ballon d'Or ödülündeki tarihî etkisini yansıtıyor; ayrıca bazı ülkelerin, farklı on yıllar boyunca oylamadaki varlıklarını koruyan ardı ardına gelen oyuncu nesilleri üretebilme becerisini ortaya koyuyor.

Almanya'nın zirvesi, puanların çoğuna hâkim tek bir oyuncuya bağlı olmaktansa, bir grup yıldız arasında nispeten geniş bir dağılıma dayanıyor. Ülkesinin toplamına en çok katkıda bulunan Alman oyuncu, toplam puanın yalnızca %8,3'ünü temsil ediyor.

Aynı örüntü İtalya'da da görülüyor; en üretken oyuncunun katkı oranı yalnızca %6,9, bu da İtalyan yıldızların ödül kayıtlarındaki tarihî varlığının derinliğini yansıtıyor. Ancak Portekiz ve Arjantin'e bakıldığında tablo belirgin biçimde değişiyor.

Tek başına Cristiano Ronaldo, Portekiz'in toplam tarihî puanının %29,9'unu temsil ediyor ki bu, ülkesinin sicilindeki etkisinin büyüklüğünü ortaya koyuyor. Arjantin'e gelince, en önemli yıldızına daha bağlı görünüyor; Messi, ülkenin sıralamadaki toplam puanının %44,5'ini temsil ediyor.

Başka bir deyişle, Arjantin'in toplam puanının yaklaşık yarısı, Ballon d'Or'u sekiz kez kazanan ve oyunun tarihinde istisnai bir iz bırakan tek bir oyuncunun imzasıyla bağlantılı. Burada önemli bir çelişki öne çıkıyor; Almanya ve İtalya tarihî ağırlıklarını çeşitli bir yıldızlar grubuyla inşa ederken, Portekiz ve Arjantin büyük ölçüde ülkelerinin puanını yükselten istisnai oyuncuların varlığından yararlandı.

Manchester United hâkimiyetinden Barcelona'nın altın çağına

Çalışma, kulüpleri ve milliyetleri tarih boyunca sıralamakla yetinmiyor; güç merkezlerinin bir kulüpten diğerine nasıl geçtiğini açıklamak için sonuçları zaman dilimlerine ayırıyor. 1956 ile 1959 yılları arasında Real Madrid, ödülün tarihî başlangıçlarından ve o dönemdeki yıldızlarının parlaklığından yararlanarak 260,5 puanla hâkimiyetini dayattı.

Geçen yüzyılın altmışlı yıllarında zirve, aralarında Bobby Charlton'ın da bulunduğu büyük isimlerin öne çıktığı bir on yılda 389 puan toplayan Manchester United'a geçti. Yetmişli yıllar ise, Franz Beckenbauer'in liderliğindeki istisnai bir neslin etkisiyle 541 puan toplayan Bayern Münih'in oldu; ardından Juventus 452 puanla seksenli yılların zirvesine yerleşti.

Doksanlı yıllarda sıra, İtalyan kulübünün Avrupa kıtasının en önemli futbol güçlerinden biri olduğu bir dönemde 494 puan toplayan Milan'a geldi. Yeni milenyumun başlangıcıyla birlikte Real Madrid, 2000 ile 2009 yılları arasında 649 puan toplayarak zirveyi geri aldı ve birden fazla tarihî aşamada yeniden ön plana çıkabilme becerisini teyit etti.

Ancak 2010'dan 2019'a kadar olan dönem, 930 puan toplayan Barcelona için istisnai bir sıçramaya tanık oldu; bu, çalışmanın ele aldığı dönemlerin herhangi birinde bir kulübün kaydettiği en yüksek puan. Messi dönemi, Katalan kulübünün oylamanın ilk sıralarındaki sürekli varlığına bağlı bu hâkimiyette merkezî bir etken oldu.

2021'den 2025'e uzanan dönemde ise Real Madrid, 378 puanla zirveye geri dönerek, ödülün tarihinin diğer aşamalarında daha önce işgal ettiği bir konumu geri aldı.

Milliyetler düzeyinde, zaman dilimleri paralel dönüşümlere tanık oldu; açılış aşamasına Macaristan başı çekerken, ardından altmışlı yıllara İtalya, yetmişli ve seksenli yıllara Almanya hâkim oldu; sonra doksanlı yıllarda İtalya yeniden zirveye döndü.

İkinci milenyumun ilk on yılında Brezilya 758 puanla öne çıkarken, İspanya 2010'dan 2019'a kadar olan dönemde 625 puanla üstünlük sağladı. Son dönemde ise Fransa 302 puanla önde yer aldı.

Bu dönüşümler, Ballon d'Or'daki üstünlük haritasının sabit olmadığını, aksine nesillerin, yıldızların ve belirli futbol okullarının küresel sahnede nüfuzunu dayattığı dönemlerin değişmesiyle değiştiğini gösteriyor.

Benfica, Eusebio'nun dehasına bağlı; Real Madrid ise süreklilik modeli

Rakamlar, kulüpler arasında, tarihî yerlerini oluştururken tek bir yıldıza ne ölçüde bağlı olduklarıyla ilgili başka bir farklılığı ortaya koyuyor. Portekizli Benfica, bu örüntünün en belirgin örneği olarak öne çıkıyor; Eusebio, kulübün Ballon d'Or tarihindeki toplam puanının %53,8'ine katkıda bulundu.

Bu oran, Benfica'nın tarihî puanının yarısından fazlasının tek bir oyuncunun adıyla bağlantılı olduğu anlamına geliyor; bu da Eusebio'nun kulübün tarihinde bıraktığı etkinin ve futbolun tanıdığı en önemli isimler arasındaki yerinin büyüklüğünün bir göstergesi.

Arsenal'de Thierry Henry toplam puanın %31,6'sına katkıda bulunurken, Kylian Mbappé'nin Paris Saint-Germain'in puanındaki katkı oranı %24,7'ye ulaştı. Manchester City'de ise %21,1 ile en büyük pay Kevin De Bruyne'e aitti.

Diğer tarafta, Real Madrid ve Juventus gibi kulüpler, puanların oyuncular arasındaki dağılımında daha çeşitli bir model ortaya koyuyor. En etkili oyuncunun katkı oranı Real Madrid'de %8,2'yi, Juventus'ta %8,1'i geçmedi. Manchester United da nispeten daha geniş bir dağılım gösteriyor; Bobby Charlton kulübün toplam puanının %12,7'sine katkıda bulundu.

Bu rakamlar, futbol mirasını inşa etmenin iki farklı modeli olduğunu gösteriyor; birincisi silinmez bir iz bırakan istisnai bir yıldıza büyük ölçüde dayanırken, ikincisi nesillerin birbirini izlemesine ve kulübü elit çevrede var tutabilen çok sayıda isme dayanıyor. İki model de başarıların değerini azaltmıyor, ancak tarihî yeri oluşturmanın iki farklı yolunu ortaya koyuyor.

Barcelona ve Arjantin: Kulüp ve milli takım sınırlarını aşan bir ilişki

Kulüp verileri milliyetlerle kesiştiğinde, bazı futbol kurumlarının belirli ülkelerin oyuncularının kariyerindeki etkisini ortaya koyan dikkat çekici ilişkiler beliriyor. Bayern Münih'te toplam puanın %75,1'i Alman oyunculara ait; Hollandalı oyuncular ise Ajax'ın tarihî etkisinin %73,6'sını temsil ediyor ki bu, iki kulübün belirgin yerel futbol geleneklerine olan bağlılığını öne çıkarıyor.

İspanya'da Real Madrid ve Barcelona, ulusal toplamın büyük bir bölümüne hâkim; Real Madrid oyuncuları İspanyol oyuncuların toplam puanının %46,1'ini temsil ederken, Barcelona oyuncuları %28,1'ini temsil ediyor. Böylece iki kulübün toplam payı, İspanyol puanlarının toplamının dörtte üçüne yaklaşıyor.

En belirgin sürpriz ise Arjantin'de ortaya çıkıyor; oyuncularının toplam tarihî puanının %42,9'u Barcelona'da oynamış yıldızlarla bağlantılı ki bu, Messi'nin bu istatistiksel ilişkide bıraktığı büyük etkiyi yansıtıyor.

Portekiz'de ise Benfica, ülkenin Ballon d'Or sıralamasındaki tarihî varlığının %27,2'sini temsil ederken, Real Madrid'in payı %23,1'e ulaşıyor; bu da iki kulübün Portekizli yıldızların küresel sahnede öne çıkmasında oynadığı role işaret ediyor.

Bu rakamlar, kulüplerin etkisinin sonuçları ya da şampiyonluklarıyla sınırlı kalmadığını, bazen belirli milliyetlerden oyuncuların bireysel ödüllerdeki tarihî varlığını şekillendirmeye kadar uzandığını teyit ediyor.

4 kulüp puanların yarısına hâkim, ve hâkimiyet tesadüf değil

Çalışma ayrıca, Ballon d'Or'daki bireysel takdirin çoğu zaman sınırlı bir kulüp ve ülke grubu içinde yoğunlaşmaya meyilli olduğunu gösteriyor.

Ortalama olarak, her baskıda en üst sıradaki dört kulüp, o yıl verilen toplam puanın %50'sini alırken, ilk dört milliyet toplam puanın %57,7'sini alıyor.

Bu yoğunlaşma, bazı baskılarda özellikle artıyor; 2010, 2014 ve 2015 yılları yüksek düzeyde kulüp hâkimiyetine tanık olurken, 1974, 1982 ve 1990 baskıları puanların sınırlı sayıda milliyet arasında daha fazla yoğunlaştığı dönemler olarak öne çıktı.

Bu sonuçlar, futbolda sıkça tekrarlanan bir gerçeği yansıtıyor; bazı dönemlerde ışıklar ve ödüller belirli kulüpler ve futbol okulları etrafında toplanıyor, sonra yeni nesillerin ortaya çıkmasıyla güç dengeleri değişiyor.

Bununla birlikte, bu istatistiklerin neyi ölçtüğü ile neyi ölçmediği arasında ayrım yapmak gerekiyor; P30 sistemi Ballon d'Or sıralamalarındaki varlığı izliyor ve kulüplerin kazandığı şampiyonluk sayısının ya da tarihleri boyunca gösterdikleri kolektif performansın doğrudan bir ölçütünü temsil etmiyor.

Ballon d'Or, kazananların isimlerinden daha büyük bir tarih anlatıyor

Sonuç olarak, Marca'nın çalışması, kazananların isimlerini sıralamaktan oyuncuların, kulüplerin ve milliyetlerin kümülatif varlığını analiz etmeye geçerek, Ballon d'Or tarihini okumanın farklı bir yolunu sunuyor.

Real Madrid kulüp sıralamasının başında, Almanya milliyetler sıralamasının zirvesinde yer alıyor, Cristiano Ronaldo en çok bireysel puanı topluyor; Messi ise ödülü kazanma sayısı ve katılım başına ortalama puanda üstünlüğünü koruyor.

Bu sonuçların arkasında, önemi daha az olmayan başka hikâyeler beliriyor; Benfica'nın Eusebio mirasına bağlılığından, Thierry Henry'nin Arsenal'deki büyük etkisine ve Barcelona ile Arjantin futbolu arasındaki dikkat çekici istatistiksel ilişkiye kadar.

Bu çalışma, geleneksel sıralamaları ortadan kaldırmayı ya da tarihin en iyi oyuncuları için tartışmasız nihai bir sıralama ilan etmeyi amaçlamıyor; aksine, sürekliliği ve nesillerin değişmesine rağmen zirvede kalabilme becerisini hesaba katan, büyüklüğü değerlendirmek için yeni bir açı sunuyor.

Ballon d'Or'u kazanmak, belirli bir sezondaki bireysel başarının zirvesini temsil ediyor; ancak uzun on yıllar boyunca tarihî bir yeri korumak, istisnai bir andan fazlasını gerektiriyor. Bu, zamanla şekillenen bir miras; farklı isimler onu inşa etmek için birbirini izliyor, sonra başarıları futbolun kolektif belleğinin bir parçasına dönüşüyor.