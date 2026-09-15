"Mbappe'ye çok öfkeli. Onun için bu bir tür aldatma. Bu ağır bir kelime ama olaya tam olarak böyle bakıyor" dedi eski PSG futbolcusu Jerome Rothen, RMC Sport'a. "Üstelik sadece o da değil. Ousmane'in etrafındaki herkes, PSG soyunma odasındaki insanlar"ın da Real Madrid'in forvetine öfkeli olduğunu ekledi.

Benzer şekilde, Fransa Milli Takımı'nda bu süperstar ikilinin bazı takım arkadaşlarının da Mbappe'nin sözlerine kızgın olduğu belirtildi. "Dünya Kupası'nda hissettiğimiz şey bununla doğrulanıyor. Mbappe'nin davranışları ve açıklamalarıyla ilgili sorunu olan çok sayıda oyuncu vardı. Gerçek bu. Fransız takımında birçok insanla arasına mesafe koydu" diyen Rothen, şimdi "iki kamp" oluşacağını da öne sürdü: "Bence duvarlar [bir sonraki milli ara sırasında] biraz sallanacak."

Mbappe, France Football ve L'Equipe ile yaptığı söyleşide gözde kupa için favori rolünü açık şekilde kendisine biçmiş ve kendisini "seçilmiş kişi" olarak nitelemişti; buna karşın Dembele'nin "her zaman yetenekli bir oyuncu" olarak görüldüğünü söylemişti. "Ben en başından beri en üst seviyedeydim. O farklı bir yoldan geçti, sakatlıklar yaşadı ama bunu iyi telafi etti" diye vurguladı.

Ousmane Dembele, Kylian Mbappe'nin sözlerine nasıl yanıt verdi?

PSG'nin 1-0'lık galibiyetinin ardından, Ballon d'Or tartışmasında bugüne kadar daha temkinli kalan Dembele de konuyla ilgili konuştu ve muhtemelen Mbappe'ye bir yanıt verdi. "Ben hep böyleydim: sınıfın arkasında, çok çalıştım" diyen yıldız oyuncu, deplasmandaki galibiyetin ardından ödülle ilgili olarak şunları söyledi: "Kariyerimin başlangıcından bu yana bunun hakkında tek kelime etmedim. Ben hiçbir zaman seçilmiş kişi olmadım. İnanılmaz derecede çok çalıştım. Geçen yıl Paris Saint-Germain ile harika bir sezonun ardından ödüllendirildim. Bu yıl göreceğiz, son derece rahat ve baskı olmadan."

Mbappe ve Dembele'nin yanı sıra İspanyol dünya şampiyonları Lamine Yamal ile Rodri'nin de (ikisi de FC Barcelona) Ballon d'Or için şansları olduğu düşünülüyor. FC Bayern Münih'ten Harry Kane de favorilerden biri olarak gösteriliyor. PSG'nin üst üste gelen Şampiyonlar Ligi zaferi nedeniyle Dembele'nin takım arkadaşı Kvicha Kvaratskhelia'nın da şansı bulunuyor.