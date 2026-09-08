Ballon d'Or: En iyi teknik direktör ödülü adaylıklarında sürpriz, İspanyollar yarışa damga vuruyor

Futbol camiasında geniş bir tartışma dalgası yaratan sürpriz bir gelişmede, Ballon d'Or töreni düzenleme komitesi, 2026 yılı Dünyanın En İyi Teknik Direktörü ödülüne aday gösterilen beş isimlik nihai listeyi açıkladı. Dünya şampiyonları ile büyük liglerin krallarının kıyasıya rekabet ettiği bu listede en dikkat çeken eksiklik ise Barcelona'nın teknik direktörü Alman Hansi Flick oldu.

Adaylar listesinin başında, "La Roja"yı Dünya Kupası şampiyonluğuyla tarihi bir başarıya taşıyan İspanya Milli Takımı teknik direktörü İspanyol Luis de la Fuente yer alıyor. Kalesini turnuva boyunca yalnızca bir kez gole izin vererek olağanüstü bir savunma performansı sergileyen de la Fuente, bu yıl uluslararası arenanın en iyi teknik direktörü olarak konumunu pekiştirdi.

Ona güçlü bir şekilde rakip olan bir diğer isim ise Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta. 22 yıllık laneti kıran Arteta, Gunners'ı Premier Lig şampiyonluğuna taşımanın yanı sıra takımı Şampiyonlar Ligi finaline de götürdü. Bu, Londra kulübünü Avrupa'nın vurucu bir gücüne dönüştüren kapsamlı bir inşa projesinin taçlandırılması oldu.

Listede ayrıca, Paris Saint-Germain teknik direktörü Luis Enrique de Paris ekibiyle hem yerel hem de Avrupa çapında dolu dolu sicili ile yer alıyor. Onun yanı sıra, taktiksel imzasını ve Premier Lig'deki istikrarlı sonuçlarını sürdürmeye devam eden Aston Villa teknik direktörü Unai Emery de listede bulunuyor.

Beşliyi tamamlayan isim ise Bayern Münih teknik direktörü Belçikalı Vincent Kompany. Bavyera devini, keyifli bir hücum futboluyla Bundesliga'da neredeyse mutlak bir hâkimiyete taşıyan Kompany, takımı Şampiyonlar Ligi'nde ileri turlara da ulaştırdı.

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Aday gösterilen isimlerdeki bu büyük yoğunluğa rağmen, Alman Hansi Flick'in dikkat çekici ve yankı uyandıran eksikliği günün konusuydu. Geçen sezon Barcelona ile elde ettiği yerel başarılara rağmen, büyük Avrupa kupalarında mücadele edememesi ve kusursuz bir sezon ortaya koyamaması, onu beşli listede yer almaktan mahrum bıraktı. Bu durum, bu yılki seçim kriterleri hakkında soru işaretlerinin kapısını araladı.

Başarıların birbirine yakınlığı nedeniyle bu liste, son yılların en rekabetçi ve en çok tartışma yaratan adaylıklarından biri olarak değerlendiriliyor. Tören tarihinin yaklaşmasıyla birlikte futbolseverler, dünyanın en iyi teknik direktörü unvanını kimin kazanacağını merakla bekliyor.