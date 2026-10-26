Ballon d'Or: De la Fuente dünyanın en iyi teknik direktörü ödülünü kazandı

İspanya Milli Takımı teknik direktörü Luis de la Fuente, bugün pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Ballon d'Or töreninde dünyanın en iyi teknik direktörü ödülünü kazandı.

De la Fuente, ödül için Luis Enrique (Paris Saint-Germain), Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa) ve Vincent Kompany (Bayern Münih) olmak üzere 4 önde gelen teknik direktörle yarıştı.

De la Fuente'nin ödülü kazanmasının arkasındaki en belirgin etken, 2026 Dünya Kupası'nı kazanması olarak görülüyor. İspanya Milli Takımı'nı, 19 Temmuz'da oynanan final maçında Arjantin'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa taşımıştı.

İspanya Milli Takımı turnuva boyunca dikkat çeken bir yolculuk sergiledi; mücadeleyi mağlubiyet almadan tamamladı ve kalesinde yalnızca bir gol gördü. Böylece savunma sağlamlığını büyük maçları sonuca bağlamadaki etkinlikle bir araya getirebilme kabiliyetini kanıtladı.