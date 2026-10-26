Ballon d'Or'da tam bir kaos: Organizasyon büyük bir gafla ilk üçü bir anda sızdırdı

Pazartesi akşamı Ballon d’Or ödül töreni öncesinde bir anda büyük bir karmaşa yaşandı. Organizasyonun internet sitesinde Harry Kane, Lamine Yamal ve Kylian Mbappé’nin ödülü kazandığını duyuran yazılar yayımlandı.

Prestijli ödülün töreni pazartesi günü saat 21.00 civarında The London Palladium’da başlayacak. Bu sırada organizasyon, 30. sıradan başlayarak ödül kazanamayan oyuncuların isimlerini açıklamaya başladı.

Ancak ciddi bir aksaklık yaşanmış gibi görünüyor. Törenin başlamasına yaklaşık iki buçuk saat kala internet sitesinde Ballon d’Or’un kazananına ilişkin üç yazı yayımlandı.

Yazılardan birinde Kane kazanan olarak duyuruldu ve geçen sezon attığı en güzel gollere yer verildi. Bir başka yazıya göre ödülü Yamal kazanmıştı; bu da onu tarihin en genç kazananı yapacaktı. Mbappé’nin kazanan olarak sunulduğu bir yazı da yayımlandı. Bu yazıda özellikle oyuncunun son yıllardaki istikrarlı performansı övüldü.

Çeşitli uluslararası medya kuruluşları, taslak yazıların yanlışlıkla yayımlandığını düşünüyor ve organizasyonda "kaos" ile "panik" yaşandığını belirtiyor. Bu hata nedeniyle ilk üç sırayı hangi oyuncuların aldığı da açığa çıkmış olabilir. Yazılar hızla yayından kaldırıldı.

Ancak bu teori soru işaretleri yaratıyor; çünkü Ballon d’Or oylaması 28 Eylül’de sona ermişti. Bu da organizasyonun kazananı bir süredir biliyor olması gerektiği anlamına geliyor.

Ballon d’Or’un kazananı, uzman gazetecilerden oluşan uluslararası bir jüri tarafından belirleniyor. Jüri, oyuncuları bireysel performansları, takım performansları ve fair play gibi ölçütlere göre değerlendiriyor.