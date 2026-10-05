28 yıl önce Micheal Owen’ın başarısından sonra yeni yüzyılda ilk kez Ballon d’Or ödülünün yeniden bir İngiliz oyuncuya gitmesi bekleniyordu, ancak son saatlerde Lamine Yamal, uzun haftalar boyunca oranlarda büyük favori olan Harry Kane’i güçlü bir şekilde geride bıraktı. Planetwin365 Betflag üzerinde İspanyol fenomenin ilk zaferine verilen oran 3,50’den 1,75’e düşerken, Üç Aslan’ın kaptanının başarısı 1,60’tan 2,25’e yükseldi. Jüri üyelerine göre, beklentilerin altında kalan bir dünya kupasına rağmen Dünya Kupası’nı ilk denemesinde kazanmış olması, 2025-26 sezonunda Bayern Münih ve İtalya Milli Takımı formalarıyla 72 gole ulaşan Kane’i geride bırakan Yamal’ın iddialarını güçlendiriyor.





Bahis şirketlerine göre yarış iki kişi arasında geçecek: son Şampiyonlar Ligi’nin MVP’si Khvicha Kvatartskhelia ve Kylian Mbappè, 20,00 oranla oldukça geride. Mbappè sezonu La Liga, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası’nda gol kralı olarak kapatıyor, ancak ilk Ballon d’Or randevusunu yine ertelemek zorunda kalacak.