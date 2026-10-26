Resmî Ballon d'Or internet sitesinin gala törenine saatler kala üç farklı kazanan açıklamış gibi görünmesi futbol dünyasında kafa karışıklığına yol açtı. Bir dizi şaşırtıcı teknik hata sonucunda Harry Kane, Kylian Mbappe ve Lamine Yamal'ın her biri ayrı ayrı 2026 ödülünün sahibi olarak duyuruldu.

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Organizatörler büyük hata için soruşturma başlattı

Futbolun en prestijli bireysel ödüllerinin sahiplerini bulacağı gece öncesinde, birden fazla futbolcunun erkenden kazanan ilan edilmesine yol açan sıra dışı bir teknik aksaklık yaşandı. Ballon d'Or'un resmî internet sitesinde yayımlanan bir dizi yazıda İngiltere kaptanı Kane, Real Madrid'in yıldızı Mbappe ve Barcelona'nın genç yeteneği Yamal'ın her biri ödülün sahibi olarak gösterildi. Hatalar pazartesi öğleden sonra fark edildi ve London Palladium'daki etkinliği koordine edenler arasında anında panik ve kafa karışıklığına yol açtı.

Hatanın boyutu büyüktü: Yazıların her biri, belirli bir kazanana yönelik kesin ifadelerle kaleme alınmış bir övgü yazısıydı. Kane'e ayrılan sayfanın başlığı şöyleydi: “Harry Kane 2026 Ballon d'Or ödülünü kazandı: İşte 61 gollük sezonundaki en iyi ve en anlamlı golleri.” Daily Mail'in haberine göre bu yazı, Kane'in Bayern Münih'teki rekorlarla dolu performansına odaklanıyordu. Kane, takımının ülke içindeki üç kupayı kazanmasına yardımcı olmuş ve benzeri görülmemiş bir sürede 100 gole ulaşmıştı.

Harry Kane'in dikkat çekici sezonu öne çıkarıldı

Kane hakkındaki yazının içeriği, onun sözde zaferine ilişkin pek şüpheye yer bırakmıyordu: “2025-26 sezonunda ligde ve kupada attığı rekor sayıda gol, Harry Kane'i Ballon d'Or zaferine taşıdı. Burada, gollerle dolu bir yılın en unutulmaz ve en iyi bitiricilik örneklerini seçiyoruz.”

Organizatörler, kazanan açıklandığında haberi hemen yayımlayabilmek için belli ki başlıca adayların her biri hakkında kapsamlı dosyalar hazırlamıştı.

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Genç Lamine Yamal 'yeni kral' olarak nitelendirildi

Yamal hakkındaki duyuru da aynı ölçüde şaşırtıcıydı. Duyuruda, genç futbolcunun ödül tarihindeki bütün yaş rekorlarını kırdığı öne sürülüyordu. Yazıda şu ifadeler yer alıyordu: “Nitekim henüz 19 yaşındaki Lamine Yamal, 1956'da verilmeye başlanan Ballon d'Or'un tarihindeki en genç kazananı oldu.” Ardından yükselişi Lionel Messi ve Brezilyalı efsane Ronaldo'nunkiyle karşılaştırılıyor, İspanyol futbolcunun kariyerinin başındaki etkisi bakımından iki ismi de geride bıraktığı öne sürülüyordu.

Metindeki övgüler şöyle devam ediyordu: “Başarısının büyüklüğünü gerçekten anlamak için en çok ödül kazanma rekorunun sahibi Lionel Messi'nin bile o yaşta Ballon d'Or'u kazanamadığını hatırlamak yeterli. Arjantinli yıldız, ödülü ilk kez 2009'da, 22 yaş 160 günlükken kazandı. Londra'daki bu büyülü akşama kadar en genç kazanan rekoru, Ballon d'Or'u 21 yaş 92 günlükken kazanan Ronaldo Nazario'ya aitti. Şimdi ise bu tarihî rekor, futbolun yeni kralına ve gezegendeki en prestijli ödülün yeni sahibine ait. Lamine Yamal Nasraoui Ebana'ya ait.”

Kylian Mbappe de ilk kez kazanan olarak gösterildi

Rakiplerinden geri kalmayan Mbappe için de futbolun zirvesine uzun zamandır beklenen yükselişini duyuran üçüncü bir kutlama yazısı yayımlandı. Yazıda Fransız futbolcu, “en üst düzeyde istikrarın vücut bulmuş hâli” olarak tanımlanıyor ve uluslararası arenadaki başarılarına dikkat çekiliyordu. Performansının ona sonunda altın topu kazandırdığı öne sürülerek şöyle deniyordu: “Rekorlarla dolu bir Dünya Kupası ve Real Madrid için attığı çok sayıda gol, Kylian Mbappe'ye ilk Ballon d'Or zaferini getirdi. Burada Fransız yıldızın yalnızca geçen sezon değil, gerçek bir fenomen olarak ilk kez ortaya çıkışından bu yana her sezon sergilediği istikrarı kutluyoruz.”