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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Ballon d'Or: Bono ve Mendy en iyi kaleci ödülünün favorileri arasında

Ballon d'Or
Y. Bounou
T. Courtois
J. Garcia
G. Kobel
E. Martinez
E. Mendy
D. Raya
M. Safonov
U. Simon
Vozinha
Al Hilal
Al Ahli
Fas
Barcelona
İspanya
Arjantin
Chelsea
Dünya Kupası
Premier Lig
La Liga
Premier Lig
Şampiyonlar Ligi
Senegal
Real Madrid
Fas
Belçika
İspanya
İsviçre
Arjantin
Senegal
Rusya
Cabo Verde
Suudi Arabistan
İngiltere

Fas ile Senegal arasında yeni bir rekabet

"France Football" dergisi, 2026 Ballon d'Or töreninde erkekler ve kadınlar kategorisinde en iyi kaleci ödülüne aday olan isimleri açıkladı.

Fransız derginin erkekler kategorisinde en iyi kaleci ödülü için yaptığı tercihlerde, Fas Milli Takımı ve Suudi Arabistanlı Hilal'in yıldızı Faslı Yassine Bounou dikkat çekti.

Adayların tam listesi ise şu şekilde: Yassine Bounou (Fas - Hilal) - Thibaut Courtois (Belçika - Real Madrid) - Juan García (İspanya - Barcelona) - Gregor Kobel (İsviçre - Dortmund) - Emiliano Martínez (Arjantin - Chelsea) - Edouard Mendy (Senegal - Ahli) - David Raya (İspanya - Arsenal) - Matvey Safonov (Rusya - Paris Saint-Germain) - Unai Simón (İspanya - Athletic Bilbao) - Vozinha (Cape Verde - Colo-Colo).

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Barcelona'nın yıldızları, "France Football" dergisinin kadınlar kategorisinde en iyi kaleci tercihlerinde de yer aldı. Adaylar şu şekilde: Ann-Katrin Berger (Gotham) - Cata Coll (Barcelona) - Hannah Hampton (Chelsea) - Lorena (Kansas City) - Ayaka Yamashita (Manchester City).

Geçtiğimiz sezon, ister büyük Avrupa liglerindeki yerel şampiyonalar, ister UEFA Şampiyonlar Ligi, isterse de 2026 Dünya Kupası olsun, pek çok önemli olaya sahne oldu. Bu durum, bu yılki Ballon d'Or yarışını son yılların en heyecanlı yarışlarından biri haline getirdi.

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