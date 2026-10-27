Bu yılki ödüle herkesin bakışını değiştirecek tarihi bir itirafta bulunan "France Football" yazı işleri müdürü, 2026 Altın Top ödülünün ödülün tarihindeki en küçük farkla sonuçlandığını ve son metrelere kadar tacı giyen şampiyonun Kylian Mbappé olduğunu, ancak Harry Kane'in tüm dengeleri alt üst ettiğini açıkladı.

İngiliz Harry Kane, Bayern Münih'i Bundesliga şampiyonluğuna taşıdığı, hem Dünya Kupası'nda hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çekici bir performans sergilediği olağanüstü bir sezonun ardından, Kylian Mbappé ve Lamine Yamal ile ödülün daha önce hiç yaşamadığı çetin bir rekabetin sonunda sezonun en iyi oyuncusuna verilen Altın Top ödülünü kazandı.

41 puanlık fark yıkılıyor

France Football dergisinin yazı işleri müdürü ve ödülün üst düzey yöneticisi Vincent Garcia, bu yıl yaşananların daha önce hiç yaşanmadığını açıkladı ve şunları söyledi: "Kane ile Mbappé arasındaki rekabet son derece çetin ve sinir bozucuydu. Aralarındaki fark, 2024 yılında Rodri ile Vinicius arasındaki ve o dönem son derece küçük kabul edilen 41 puanlık farktan bile daha azdı."

Garcia, İspanyol "As" gazetesinin aktardığı açıklamalarında en büyük sürprizi patlattı: "Mbappé, oylama sürecinde çok uzun bir süre önde gitti, haftalarca lider konumdaydı, ancak işi sonunda Kane bitirdi. Mbappé her açıdan olağanüstü bir sezon geçirdi ve bu yıl Harry Kane ile Kylian Mbappé arasındaki birincilik mücadelesi tüm zamanların en çetin mücadelesiydi."

Dünya şampiyonları neden düştü?

Garcia, Dünya Kupası şampiyonu İspanya Millî Takımı'nın düşüşündeki gizemi yeniden açıklamaya girişti ve bunun sadece bir kötü şans meselesi olmadığını, bilakis elde ettikleri başarının doğasının kaçınılmaz bir sonucu olduğunu vurguladı.

Şöyle dedi: "Bence Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Millî Takımı'nda, Rodri ile Lamine Yamal arasında oylarda bariz bir dağılma vardı. Bence Rodri, bu seçimde Lamine'ye gidecek olan oyları topladı."

Şöyle ekledi: "Millî takım oyuncuları arasında bir farklılık ve dağılma vardı ve bundan da önemlisi, İspanya bütünleşik bir birlik olarak, tek bir blok olarak öne çıktı. İşte bu yüzden diğerlerinin aleyhine tek bir bireysel performansı seçmek imkânsızdı. Onların zaferi her şeyden önce takımsaldı, bireysel bir parlayış değil."

Paris Saint-Germain: Yolunu kaybeden şampiyon

Bir başka çarpıcı açıklamasında ise Garcia, takımın UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmasına rağmen Paris Saint-Germain yönetimine sert bir eleştiri yöneltti ve Fransız kulübünün Altın Top kampanyasındaki kötü planlama nedeniyle tarihi bir fırsatı kaçırdığını belirtti.

Şöyle açıkladı: "Mbappé'yi güçlü bir şekilde destekleyen Real Madrid'in aksine, Paris Saint-Germain gibi diğer takımların Altın Top yarışındaki kampanyaları çok zayıftı. Bence tek aday olarak Ousmane Dembélé'yi desteklemeleri gerekirdi."

Şöyle ekledi: "Bu oyuncular Avrupa şampiyonları, buna rağmen Kvaratskhelia altıncı, Dembélé yedinci, Fabian Ruiz ise onuncu sırada yer aldı. Bence Paris Saint-Germain'in iletişimi pek net değildi. Başta üç oyuncuyu, ardından iki oyuncuyu öne çıkarmaya çalıştılar. Sadece tek bir adayı desteklemeleri gerekirdi ve bu da Ousmane Dembélé olmalıydı."



